Po čtyřech odehraných kolech, byť mají týmy odehraný nestejný počet utkání, se již rýsují favorité Krajské ligy. A pohled na tabulku potvrzuje předsezonní očekávání.

V duelu celků z první poloviny tabulky se v Chotěboři hrál vynikající a dramatický hokej. Se šťastnou tečkou pro domácí, kteří tak postupně nechávají zapomenout na úvodní porážku.

To ostatně potvrdil i trenér Chotěboře Aleš Kraučuk. „Do soutěže jsme vstoupili špatně, první zápas ve Světlé se nám vůbec nepovedl. Po zápase jsme si něco řekli, náš výkon se zvedl a nyní jsme třikrát vyhráli,“ uvedl v rozhovor pro Deník kouč.

Podle Kraučuka už úvodní zápasy naznačily výše zmíněnou skutečnost, že soutěž se postupně rozdělí na dvě výkonnostní poloviny. „Světlá nad Sázavou, Moravské Budějovice, Pelhřimov a my asi budeme favority. Ani Ledeč nad Sázavou, i když jsme ji vysoko porazili, se nejeví špatně a bude patřit k lepším týmům soutěže. Zbytek týmů ale má slabší kvalitu,“ vypozoroval Kraučuk.

Chotěbořští patřili k těm, kterým se „návrat“ do kraje příliš nelíbil. Nejraději by pokračovali na Pardubicku. „Žádali jsme o umožnění hrát v Pardubickém kraji, ale všemi to bylo odmítnuto a musíme hrát tuto soutěž,“ povzdechl si Kraučuk s tím, že se jeho mínění o soutěži potvrzuje. „Kvalita soutěže se dá už nyní po čtyřech kolech dobře odhadnout. Z mého pohledu má dvě problémy. První je, že se hraje pouze jednou týdně. A druhým, že ta soutěž je výkonnostně slabší než v Pardubickém kraji.“

Přesto v Chotěboři nijak netrucují. Naopak. O to intenzivněji pracují své sportovní formě. „Ambice máme nejvyšší,“ netají Kraučuk. „Chtěli bychom soutěž vyhrát, a pokud by byla možnost, zúčastnit se kvalifikace o postup do vyšší soutěže,“ vyhlašuje jednoznačně.