Chotěboř hrála celou sérii jako tým, a i když zkušenosti i kvality byli na straně soupeře, tak postupuje celek z Havlíčkobrodska. Jeho soupeřem v semifinále bude další Třebová, tentokrát ta Moravská.

CHOTĚBOŘ – Č. TŘEBOVÁ 3:2 sn

Konečný stav série: 3:1

„Čtvrtfinále proti vítězi základní části a favoritu celé soutěže, týmu České Třebové, jsme začali porážkou na půdě soupeře 5:2. Po tomto utkání jsme si s Bohoušem sedli a dohodli se, že změníme herní systém, více vysuneme forčekink, což soupeři začalo dělat problémy, a my jsme následně vyhráli domácí utkání, další na půdě soupeře a vše jsme dovršili vítězstvím doma ve čtvrtém utkání 3:2 po samostatných nájezdech. Musím všem hráčům poděkovat za přístup a bojovnost v každém utkání a jsem rád, že se přesvědčili, že když budou plnit taktické pokyny, tak můžeme porazit i tak silné a zkušené mužstvo jakým byla Česká Třebová. Teď jsme klukům dali volno ať si odpočinou, a od úterý se začneme připravovat na semifinále, kde nás čeká Slovan Moravská Třebová,“ řekl kouč Aleš Kraučuk.

S pozitivním hodnocení přišel i kapitán týmu, Martin Vlček. ,,Z postupu mám obrovskou radost. Česká Třebová hrála technický hokej, založený na kombinacích. Zkušenosti, kvality a finance má jejich tým obrovské. My jsme se to snažili soupeři znepříjemnit a to se nám povedlo. Celou sérii jsme drželi při sobě jako tým a hráli srdíčkem, proto se k nám taky přiklonilo potřebné štěstí. Samozřejmě musím vyzdvihnout výkony našeho brankáře, který takto čaruje už pár let. Vyhrát sérii doma na nájezdy před parádní diváckou kulisou byl krásný zážitek. Za to bych chtěl divákům poděkovat. My se teď musíme připravit na další kolo a doufám, že nás nadále poženou diváci za vítězstvím.“

Branky a asistence: 22. Svoboda (Dvořák, Eis), 33. Dvořák (Lacina), rozhodující nájezd proměnil Vlček – 19. Plášek (Filip, Křečan), 54. Hemský (Pažourek, Korhoň). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Říha, Kopecký. Vyloučení: 7:6 navíc Kulich a Fúzik (ČT) 10 minut. Bez využití. Diváků: 623. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 – 0:0. Chotěboř: Pešek – Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Mendl, Jakub Ludvík - Mašek, M. Vlček, Jaroslav Ludvík – Dvořák, Svoboda, Eis – Vantuch, Jan Hospodka, Činčila.