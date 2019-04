„Do play-off jsme se probojovali a narazili na Světlou a pokračovali dál v sezoně. Nakonec jsme skončili na čtvrtém místě a s tím jsme pokojení,“ upozornil chotěbořský kouč Aleš Kraučuk. Ten se svým týmem nejprve popasoval v derby se Světlou 3:1, následně mu ale stopku vystavila Chrudim. S tou prohrál 3:1. V souboji o třetí místo pak podlehli Moravské Třebové 2:0.

„Jsme spokojení, i když finále nedopadlo. Chtěl bych samozřejmě soutěž celou vyhrát, ale tak to necháme na další sezonu,“ smál se Kraučuk, kterého hlavně těší, že se podařilo v kabině udělat dobrou partu. „Navíc plnili to, co jsme si řekli. Zažili jsme si systém, který chceme hrát, a navíc kluci zjistili, že přináší ovoce,“ prozradil Kraučuk.

A co rozhodovalo o tom, že Chotěboř nedosáhla mety nejvyšší? „My jsme mužstvo, které nemá zkušenější hráče z vyšších soutěží. To nám chybělo. Kdybychom měli v týmu jednoho zkušenějšího obránce a jednoho útočníka, tak si myslím, že by to bylo jiné. Hlavně v té rozhodující sérii s Třebovou,“ odvětil Aleš Kraučuk, který v Chotěboři i nadále zůstává.