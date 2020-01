Po dlouhé pauze se hokejisté Chotěboře opět postavili na mistrovský led. V rámci 21. kola Krajské ligy Pardubicka zajížděli do Chrudimi, kde je čekal bojovný a agresivní soupeř. Nakonec si Chotěboř odvezla porážku 5:2.

Ilustrační foto | Foto: čtk

CHRUDIM – CHOTĚBOŘ 5:2

Od samého začátku zápasu se hrál svižný hokej. Ve 3. minutě šli hosté do vedení. Z protiútoku ujeli hostující mladíci. Jakub Hospodka našel Březinu a ten šťastně poslal hosty do vedení. Chrudim poté zvýšila obrátky a výsledkem bylo ve 13. minutě vyrovnání z hole Machače. Do přestávky byly šance na obou stranách, ale výsledek se nezměnil.