Chotěbořští hokejisté doma přivítali Lanškroun, ale jejich výkon nebyl úplně ideální. ,,V utkání jsme nepodali takový výkon jako v předešlých utkáních. Trápili jsme se v koncovce, ale nakonec jsme zápas dovedli do vítězného konce a připisujeme si tři body do tabulky. Dle mého názoru se zápas lámal na konci druhé a na začátku třetí třetiny, kdy jsme ubránili dlouhé oslabení tři na pět a potom jsme vstřelili dva rychlé góly,“ řekl k utkání chotěbořský kouč Aleš Kraučuk.

Skláři se představili také na domácím stadionu, kde narazili na Litomyšl. „Soupeř z mého pohledu vyhrál zaslouženě. Počkal si zkušeně na naše zaváhání a nemilosrdně trestal. Jeho organizace v obranném pásmu byla příkladná, v předbrankovém prostoru byl silný a nedával nám prostor k dorážkám. To se naopak nedá říct o nás, takže výsledek vypadá tak, jak vypadá. Výsledek je možná krutý, ale takový je sport a my své šance nevyužili. Nám nezbývá nic jiného nežli makat dál, sbírat zkušenosti a pracovat po celou dobu utkání v maximálním tempu a nasazení, tak jak by mladí hráči pracovat měli,“ uznal světelský trenér Ladislav Fixa.

Ledečský tým zajížděl na led Telče, kde dostal za vyučenou. Soupeř totiž trestal jeho nedisciplinovanost. „Zápas s tímto soupeřem nám nastavil zrcadlo a bohužel musím říct, že jsme si utkání prohráli sami, svoji nedisciplinovaností. Ne tím, že bychom byli horší a soupeř nás přehrál. Soupeři gratuluji k výhře, prokázal větší disciplínu a klid ve zbytečně vyhroceném utkání. K hokeji emoce patří, je ale třeba s nimi umět pracovat ve prospěch týmu a výsledku v utkání,“ zhodnotil duel ledečský šéf lavičky Petr Bernard. O emocích mluví i skóre vyloučení 15:13.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA

3. KOLO

SVĚTLÁ – LITOMYŠL 2:6

Branky a nahrávky:11. Blažek (Dolinský), 15. Blažek (Kořínek, Škareda) – 14. Vomočil (Pilavka, Skoumal), 16. Dvořák (Pilavka, Skoumal), 16. Barkóci (Voříšek, Vaňo), 31. Pilavka (Skoumal, Dvořák), 36. Vaňo (Voříšek, Švec), 45. Pilavka (Švec, Vomočil). Rozhodčí: Rulíček – Souček, Pošvář. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1. Diváci: 158. Třetiny: 2:3, 0:2, 0:1. Světlá nad Sázavou: Koubský (36. Vácha) – Škareda, Kořínek, Adam, Špatenka, Zvěřina, Svoboda – P. Včela, Kardoš, Pejchal, A. Fixa, Dolinský, Kohout, Musil, Blažek, Kopecký, V. Piskač, J. Přibyl.

CHOTĚBOŘ – LANŠKROUN 4:2

Branky a nahrávky: 5. Dvořák, 43. Klofáč (Žemlička), 45. Svoboda (Dvořák), 53. Jan Hospodka (Dvořák, Eis) – 35. Pražák, 48. Markl (Dohnal). Rozhodčí: Vepřovský – Mikula, Louda. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:1, 3:1. Chotěboř: Novák – Lacina, Pecen, Kříž, Jaroslav Ludvík, Klofáč, Mendl, Křišťan – Jakub Ludvík, Mašek, Vlček, Doležal, Dvořák, Svoboda, Eis, Žemlička, Jan Hospodka, Kraučuk, Jakub Hospodka, Březina, Činčila.



KRAJSKÁ LIGA VYSOČINY

3. KOLO

TELČ – LEDEČ 7:4

Branky a nahrávky: 12. Prokop (Kret, Smejkal), 17. Smejkal (Sokolík, Berka), 28. Berka (Sokolík), 42. J. Bína (A. Bína, Lander), 58. J. Bína (Berka, Smejkal), 59. Berka (J. Bína, Tušer), 59. Lander (Prokop, Smejkal) – 20. Skotar (Křišta, P. Hrabaň), 27. P. Hrabaň, 34. Kotrba (M. Hrabaň), 47. Křesťan (M. Hrabaň). Rozhodčí: Mareček – Jančí, Kouba. Vyloučení 15:13. Využití: 3:2. V oslabení: 1:1. Třetiny: 2:1, 1:2, 4:1. Ledeč: Holata – Čapek, Buchta, M. Hrabaň, P. Hrabaň, Křišta, Kopřiva – Brož, Brýdl, Křesťan, Skotar, Kotrba, Krajíček, Doležal, Šimůnek.