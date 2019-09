Dorost si pořádně zastřílel proti brněnské Technice, které nasázel devět branek. S Mladou Boleslaví dotáhl zápas do samostatných nájezdů.

EXTRALIGA JUNIORŮ

H. BROD – PÍSEK 6:0

„Zas tak jednoznačné to nebylo. Od začátku se hrál svižný hokej. Písek hrál výborně, akorát my jsme měli možná větší kvalitu v koncovce. Rozhodla asi ta dlouhá přesilovka Písku, kterou nevyužil. My jsme ji naopak výborně ubránili. V důležitých okamžicích nás podržel gólman. Celému mančaftu patří dík za bojovný výkon, kdy byla vidět obětavost a kolektivní pojetí,“ řekl k utkání asistent trenéra Miroslav Duben.

Branky a nahrávky: 19. Cachnín (Škareda), 23. Cachnín (Musil), 33. Pártl (Cachnín, Škareda), 48. Pokorný (Cachnín, Janiurek), 57. Musil (Cachnín), 60. Musil (Pártl, Cachnín). Rozhodčí: Luděk Vepřek – Tomáš Krejčí, Erik Berger. Vyloučení: 3:5, navíc Vacík (HBR) 5 [KOL] + OK [NESP]. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 47. Třetiny: 1:0, 2:0, 3:0. Havlíčkův Brod: Nedvěd – Endl, Škareda, Trupl, Kerber, Kratochvíl, Marek – Pártl, Musil, Cachnín – Pokorný, Vacík, Janiurek – Košťál, Machovský, Havel.

H. BROD – CHRUDIM 2:5

Branky a nahrávky: 19. Musil (Cachnín, Pokorný), 57. Havel (Pártl, Škareda) – 16. Hledík (Pavlík, Obr), 28. Hrdlička (Hebek, Šťastný), 38. Hrdlička (Hebek), 55. Pavlík (Hledík, Matoušek), 60. Hebek (Pejzl). Rozhodčí: Jakub Horáček – Petr Křivohlavý, Matěj Krejčí. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 59. Třetiny: 1:1, 0:2, 1:2. Havlíčkův Brod: Vácha – Škareda, Kratochvíl, Kerber, Trupl, Spilka – Pártl, Cachnín, Musil – Janiurek, Košťál, Pokorný – Machovský, Havel.

EXTRALIGA DOROSTU

H. BROD – TECHNIKA BRNO 9:3

„Jsme rádi za první vítězství sezony. Je dobře, že po nepodařeném utkání v Liberci jsme se gólově prosadili. Je to příjemný pocit dát devět gólů za zápas, ale určitě nechceme usnout na vavřínech,“ řekl k utkání útočník Bruslařů Tomáš Krejčí.

Branky a nahrávky: 4. T. Krejčí (Juřica, Kutlvašr), 16. Bačkovský, 29. Bačkovský (Kutlvašr), 33. Rauš (Zych, Besmák), 33. Juřica, 48. Kutlvašr, 51. Krejčí (Juřica), 52. Prášek (D. Krejčí), 57. Dymák (Rauš, Holenda) – 10. Fornál (Rajzík, Toman), 36. Toman (Lysoněk, Harásek), 41. Korbini (Rajzík, Svoboda). Rozhodčí: Tomáš Mejzlík – Tomáš Krejčí, Erik Berger. Vyloučení: 4:5, navíc Rajzík (TBR) 5 + OK [BKH]. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 50. Třetiny: 2:1, 3:1, 4:1. Havlíčkův Brod: Tuček – Zych, Besmák, Kutlvašr, Jakubec, Kuchta, Doležal, Vaněček – Rauš, Dymák, Holenda – Bačkovský, Juřica, T. Krejčí – Fišer, Prášek, Janko – D. Krejčí.

H. BROD – M. BOLESLAV 2:3 SN

Branky a nahrávky: 35. Dymák (Rauš), 52. Zych (Kuchta, Dymák) – 12. Půček (Plíšek, Hrouda), 33. Szturc (Polák), rozh. náj. Szturc. Rozhodčí: Kratochvíl – Havel, Jiruška. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 50. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:0. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Zych, Kuchta, Fišer, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Juřica, Rauš, Janko, T. Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Prášek.