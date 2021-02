V posledních třech utkáních měla Horácká Slavia, které patří v našlapané tabulce páté místo (jen dva body za vedoucím Vrchlabím – pozn. autora) problémy s kádrem. O koho konkrétně šlo a jak to vypadá se zdravotním stavem hráčů nyní? „Jednalo se o Kubu Stehlíka, Radima Ferdu a Lukáše Zukala, kteří jsou zranění. A ještě x dalších hráčů hrálo ty poslední zápasy se sebezapřením. Jak se hrálo obden, bylo to náročné. A i když to měli všichni stejné, nás to doběhlo před reprezentační pauzou,“ reaguje kouč bílých hvězd Jaroslav Barvíř.

Desetidenní cyklus bez ostrého mače proto přivítal. „Určitě nám ta pauza pomůže, protože těch drobných šrámů bylo hodně. A já doufám, že se dáme do kupy,“ má jasno trenér, ale také ví, že ne všichni středeční duel ve Vsetíně stihnou. „U někoho to bude asi na dýl. Ale všichni kluci jsou v péči doktorů a fyzioterapeutů, a já doufám, že to dokáží urychlit a někdo se objeví,“ doplňuje Barvíř.

Jak kouč naznačil, do tréninků se všichni zapojit nemohli. Mimo jsou i mladíci Brabenec a Malý, kteří si plní reprezentační povinnosti. „Ten počet na ledě nebyl podle představ, proto jsme ten program museli i trochu upravit,“ nastínil kouč třebíčských hokejistů, kteří dostali v neděli a v pondělí volno. A poté se znovu pustili do práce. V úterý a ve čtvrtek absolvovali dvě fáze, ve středu a včera jednu. „Sobotu budou mít kluci volnou a v neděli večer se sejdeme a budeme se chystat na středu,“ poukázal na nejbližší mač Jaroslav Barvíř.

A co měl ve „volnu“ v plánu vypilovat? „Určitě i systémové věci, udělat nějaké video. U některých, co jsou tu kratší dobu, je to potřeba. Ale vlastně všem to musíte pořád připomínat,“ má jasno. „Něco chceme i nabruslit, abychom byli připravení na závěrečnou část sezony. Asi to bude trochu bolet, ale k tomu to patří. Je potřeba i dobře regenerovat, aby to bylo vyvážené,“ podotkl.

Aby to však nebyl jen dril, tréninky „rozbily“ i potřebné hry. „Na jednom herním tréninku se dělaly i soutěže a dovednosti. Je potřeba se i trochu odreagovat a pobavit. To je i jedním z cílů reprezentační pauzy, vyčistit si před závěrem základní části hlavu,“ uzavírá Jaroslav Barvíř.