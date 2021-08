Začnu nehokejovou otázkou. Posloucháte country hudbu?

Vzhledem k mému angažmá v Calgary, kde country a rodeo žije, tak ano. Kluci ho tam poslouchali pravidelně, víceméně každé ráno hrálo v kabině. Takže už jsem si tak nějak zvykl a nevadí mi. Dříve jsem si country nepouštěl, ale už je to v pohodě. Je to celkem fajn muzika a zrovna v Nashvillu hodně frčí.

V prvním rozhovoru po podpisu smlouvy s Nashvillem jste hovořil o velké spokojenosti. Pochvaloval jste si město, počasí, fanoušky, stadion i zázemí. Zůstávají ve vás stejné pocity i nyní?

Určitě. Ohromně se tam těším. Pro mě je to další zkušenost do života i kariéry. Už jsem měl možnost mluvit s trenérem brankářů, hlavním koučem, manažerem i jeho asistentem, a také s novým kolegou Jůsim (Juuse Saros, finský gólman - pozn. aut.). Všichni to byli ohromně super lidi. Už nyní se těším až tam budu, poznám je blíž a pořádně zažiji na vlastní kůži, jaké to tam je.

Vyjma působení na farmě ve Stocktonu jste zatím chytal jen v Kanadě. Až nyní zažijete NHL v Americe. Je nějaký rozdíl, ať už v soukromí, nebo v životě hokejové organizace, mezi Amerikou a Kanadou?

Podle mě moc ne. Domnívám se, že v Nashvillu asi bude větší klid, pokud půjdeme s klukama do města na večeři a podobně. Tam si myslím, že nás lidé nebudou tolik poznávat jako v Kanadě. V Kanadě je hokej jasná jednička. Jak se říká, je to kolébka hokeje a každý hokej sleduje. V Americe je hokej také populární, ale upřímně, je to tam až sport číslo čtyři.

Vy jste se poprvé stěhoval už v průběhu minulé sezony, kdy jste vyměnil Calgary za Toronto. Jak prožívala rodina tak zásadní změnu?

Všechno zůstalo na manželce. Ta má největší podíl na hladkém přestěhování. Udělala pro to ohromné množství práce. Za necelý týden zabalila celý dům v Calgary. O stěhování se pak postarala firma a žena přiletěla za mnou. Já jsem pro to prakticky nic neudělal. Já jsem si druhý den sbalil hokejové věci a odletěl jsem do Toronta.

Když skončila sezona, věděl jste už, že v Torontu končíte, nebo jste opět musel řešit operativně stěhování?

Upřímně, my jste tam toho tolik neměli. Většinu věcí jsme nechali v Calgary v kóji. Právě proto, že jsme nevěděli na jak dlouho tam jedeme, vzali jsme si jen nejnutnější věci. Když jsme odlétali domů, ještě jsem nevěděl, co bude. Bylo mnoho scénářů, co bude následovat. Stalo se, co se stalo. Jsem nadšený, spokojený. Mám velkou šanci odchytat hodně zápasů, což byla ostatně naše strategie pro léto.

Než se dostaneme ke konkrétnímu vyjednávání o nové smlouvě. Měl jste po konci v Torontu nějakou záložní variantu, kdyby vám nevyšlo angažmá v NHL?

Vůbec mi to ani neproběhlo hlavou. Jsem přesvědčen o tom, že na tu ligu mám. Kdybyste se mě ptal, byl bych první, který přizná, že uplynulá sezona stála za prd. Že to z mé strany nebylo ono. Stala se tam spousta věcí, které jsem mohl ovlivnit. Ale i těch, které jsem ovlivnit nemohl. To všechno z mého pohledu byly aspekty, které sezonu ovlivnily. I proto to dopadlo tak jak to dopadlo. Nyní chci všem dokázat, že na NHL opravdu mám a že tam jsem po právu.

Ještě jednou se vrátím k vaší rodině. Váš bratr Tomáš při zápasech Dukly hrdě nosil dres Calgary. Jak prožíval vaše přestupy do Toronta a nyní do Nashvillu?

Nevím, jestli to prožíval nějak speciálně. Ale doma už má i dres Toronta, a určitě bude mít i dres Nashvillu. (směje se)

Před dvěma lety se i u nás hodně psalo o jeho návštěvě u vás v Calgary a setkání s populárním maskotem Flames Harvey the Houndem. Pokusíte se pro něj domluvit i schůzku s nashvillským Gnashem?

Všechno záleží na momentální situaci. Jak to bude s cestováním a podobně. To se bohužel nyní nedá říci. Všechno se mění takřka každý den, těžko se v tom orientovat. Abych mohl říci, jak to všechno bude, to je ohromně těžké. Věřím ale, že bude příležitost, aby se rodina za mnou podívala.

KARIÉRA DAVIDA RITTICHA

Dukla Jihlava

HC Havířov (U18)

BK Mladá Boleslav

Stockton Heat (AHL)

Calgary Flames (NHL)

Toronto Maple Leafs (NHL)

Nashville Predators (NHL)

Letošní léto v NHL bylo pro české gólmany obecně hodně hektické. Vyprávět by mohli Josef Kořenář s Vítkem Vaněčkem, dres měnil také Petr Mrázek. Ten se stal vaším nástupcem v Torontu. Má šanci se v konkurenci Jacka Campbella, kterému jste kryl záda vy, prosadit?

V mém případě byla ta situace trošku jiná. Já jsem přišel do Toronta s tím, že kdyby se Jackovi náhodou něco stalo, budu schopen sezonu dochytat. Jsem rád, že jsem tam do nějakých zápasů mohl nastoupit. Jeden duel mi tam však nevyšel, a i to mě tam možná stálo trošku pověst. Ale to se stává. Pokud jde o Mrázoše, myslím si, že šanci má. Podle mě budou v pozicích 1A a 1B, budou se střídat, a kdo bude lepší, ten bude chytat v play-off.

Vy budete v Nashvillu se Sarosem evropský tandem. Znamená to pro vás o to větší šanci prosadit se, než kdybyste bojoval s „domácím“ gólmanem?

Tohle vůbec neřeším. Horší by pro mě bylo, kdybychom byli v tandemu dva Češi a mlátili se o místo v brance. Myšleno samozřejmě v dobrém slova smyslu. (směje se) Určitě je příjemnější, že každý Čech, který je v NHL, chytá v jiném týmu.

Výraznou stopu zanechal v minulosti v Nashvillu Tomáš Vokoun, své si tam odchytal i Marek Mazanec. Konzultoval jste s nimi, třeba ještě před podpisem smlouvy, nějaké věci ohledně Predators?

Ne ne, vůbec. V den podpisu smlouvy jsem slavil výročí svatby. Byli jsme proto s manželkou na místě, kde jsme se brali. Dali jsme si tam večeři, přijeli jsme domů, podepsala se smlouva - a bylo to.

Jak se v současnosti podepisují smlouvy v NHL? Ještě běhají přes půl zeměkoule faxy?

(směje se) Všechno probíhalo po internetu, po emailu.

Jak moc jste do vyjednávání zasahoval osobně? Nechal jste jednání na agentech, nebo jste aktivně řešil každý potřebný krok?

Měli jsme před otevřením přestupového okna nastavenou přesnou strategii. Všechny týmy jsme probrali, jak tady se Sport Investem, tak s kanadskými agenty. Určil jsem především, že nebudeme koukat na peníze, ale chci, abych měl co největší šanci chytat. V tom jsem byl výrazně podpořen. Také proto jsme vybrali Nashville. Nebylo to jenom z mé hlavy. Od všech agentů jsem slyšel, že je to velká příležitost.

NHL je uzavřená soutěž. Je tam v atmosféře týmů poznat, zda nastupujete v dresu aspiranta postupu do Stanley Cupu, nebo jste v celku, který má do play-off daleko?

Na začátku sezony má každý tým nula bodů a šanci na play-off tak živí všichni. Samozřejmě, budou v soutěži týmy, které hodně oslabily, nebo naopak hodně posilovaly. Uvidíme, jak si to kde všechno sedne. Pokud jde o tlak, ten je velký ve všech klubech. V první řadě hrajete pro svoji organizaci, pro kterou chcete vyhrávat. Ve druhé řadě ale také hrajete i sám za sebe. Někdo má víceletý kontrakt, někdo ale třeba jen jednoletý. A po sezoně chcete mít lepší vyjednávací pozici, než jsem měl já letos.

Jaké máte naplánované další letní kroky? Absolvoval jste hrubou přípravu v Telči, nyní chodíte v Jihlavě na led s Duklou. Kdy budete odlétat do zámoří?

To ještě nevím. Musí se vyřešit různé dokumenty, a až to bude, potom teprve se bude řešit odlet do zámoří. Nyní je pro mě nejdůležitější dobře se připravit. Mám tady vše na dobré úrovni, mohu chodit dvakrát třikrát týdně na led s klukama z jihlavského áčka, takže pro mě je jedině plus, že jsem tady.

Od hráčů v NHL se očekává, že do kempu před sezonou přijdou maximálně připraveni. Je v tomto směru nějaký speciální požadavek na brankáře?

Nemyslím si. Samozřejmě musíte být maximálně připravený po fyzické stránce. Ale musíte být také dobře naladěný psychicky. Když se létem protrápíte a nebude vás to bavit, tak vám to do začátku sezony určitě nepomůže. Tohle není naštěstí můj případ. Já mám suchou přípravu docela rád. Pochopitelně, někdy to bolí více, někdy méně. Někdy si i na Honzu zanadávám (Jan Dršata, kondiční trenér - pozn. aut.), jindy ho zase pochválím. Druhou věcí ale je, že někdy v lednu nebo v únoru si na něj vzpomenu a pochopím, proč jsem to vše dělal. Když jdu potom na led, mám tady Petra Jaroše (trenér brankářů), který mi také radí, co třeba dělat jinak, nebo na čem zapracovat.