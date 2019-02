ŽĎÁR N. S. - M. BUDĚJOVICE 3:4 pp

Veledůležité krajské derby, které mohlo hodně napovědět o konečném pořadí na špici tabulky druhé ligy po základní části, začali lépe hokejisté Žďáru. Přesnou nahrávku z rohu kluziště dostal v 8. minutě volný Bureš, který z první otevřel skóre zápasu – 1:0. Neuplynula ani půlminuta a bylo to již o dvě branky. Prokš unikl obraně Žihadel po levém křídle, položil si gólmana Groha a pohodlně zasunul kotouč za jeho záda. Hosté pak přidali, Heinricha a chvíli poté i Juráně vychytal spolehlivý Sláma, ale na střelu Krutiše v poslední minutě prvního dějství už nestačil – 2:1.



Na začátku prostřední části mohl po sólu vyrovnat Juráň, udeřilo však na opačné straně, Kolda přihrával a kapitán Žďáru Pleva lehkou tečí zvýšil na 3:1. Z dalšího průběhu druhé třetiny už zaujaly snad jen nevyužitý únik Prokše ve vlastním oslabení a pak také situace z 31. minuty, kdy se za gólmanem Slámou rozsvítilo červené světlo, ale rozhodčí po domluvě branku neuznali.

Na startu třetí části si museli hráči Plamenů připadat jako ve zlém snu. Ve 42. minutě totiž Hačecký snížil na rozdíl jediné branky, za další čtyři minuty pak bylo dokonce vyrovnáno, Kadela střílel a jeden z domácích hráčů puk smolně tečoval za záda Slámy – 3:3. Senzační obrat mohl dvě minuty před třetí sirénou dokonat Juráň, ale v přečíslení s Heinrichem nezakončil přesně. Utkání tak dospělo do prodloužení, v němž hostující Žihadla využila početní výhody. Krutiš našel volného Rytnauera, který z bezprostřední blízkosti rozhodl o bodu navíc pro Budějovice.



„Dvě třetiny jsme hráli dobře, proto nechápu to, co hráči předvedli ve třetí třetině. Tam jsme to absolutně nezvládli, naši pasivitu si vůbec neumím vysvětlit. Vyvrcholilo to v závěru třetí třetiny, kdy se úplně zbytečně necháme vyloučit a v prodloužení dostaneme rozhodující branku,“ zlobil se po prohře kouč žďárských Plamenů Michal Konečný.



„Začátek zápasu se nám nepovedl, od druhé třetiny jsme však byli lepším týmem. Rozhodčí nám ve druhé třetině neuznal gól, musel jsem se proto trochu rozčílit, ale tak už to holt ve druhé lize chodí. Myslím si, že jsme si vítězství zasloužili, kromě první třetiny jsme byli lepší a měli i více šancí,“ zhodnotil derby trenér Moravských Budějovic Augustin Žák.

Branky a nahrávky: 8. Bureš (Kovářů), 9. Prokš (Wasserbauer), 23. Pleva (Kolda, Kadlec) – 20. Krutiš (Kliment), 42. Hačecký, 46. Kadela (Rytnauer), 61. Rytnauer (Krutiš, Horký). Rozhodčí: Antonín - Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 782. Třetiny: 2:1, 1:0, 0:2 – 0:1. Žďár nad Sázavou: Sláma (Vít) – Kolda, Koželuh, Váňa, Lojek, Pleva, Peslar — Kovářů, Prokš, Kunstmüller, Bureš, Kadlec, Krupka, Jícha, Kuřítko, Hasoň, Stehlík, Panna, Wasserbauer. Moravské Budějovice: Groh (Vacek) – Trnka, Kadela, Furch, Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal — Matějka, Lupač, Bulín, Juráň, Horký, Mikeš, Hačecký, Rytnauer, Hrala, Heinrich, Krutiš.