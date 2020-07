Dle pravidel nejvyšší krajské hokejové soutěže může vítěz hrát baráž o druhou ligu. Po příští sezoně toho ale nikdo nevyužije. „Samozřejmě jsem se o tomto tématu bavili,“ nezastírá trenér Ledče nad Sázavou Petr Bernard.

Ledečští se „vrátili do domácího kraje“ z pardubického přeboru a staví nový tým. „Z dlouhodobého hlediska bych se chtěl dostat na úroveň, abychom si minimálně baráž zahráli. Kluci musí mít nějaký cíl. Cílem každého sportovce je, se snažit zlepšovat. O tom výkonnostní hokej je,“ uvědomuje si Bernard.

V současnosti to ale není na programu dne. „Aktuálně takové ambice nemáme. Letos dáváme mužstvo znovu dohromady, máme ho hodně mladý. Co se týče financí tak máme sezonu stoprocentně zajištěnou. Myslím si, že od příští sezony budu jeden z prvních, který, když budeme dobří a soutěž vyhrajeme, bude chtít, abychom baráž zkusili,“ dodává kouč.

Další celek z Havlíčkobrodska, Chotěboř, ve vysočinské oblasti momentálně nepůsobí. A ohledně myšlenky na návrat po letech do druhé ligy jsou v oddíle také opatrní. „U nás je to otázka peněz,“ nezastírá Aleš Kraučuk, trenér týmu.

Ale ani Chotěbořští se v budoucnu posunu výš nebrání. „Co se týká kádru, tak jsou tam kluci, kteří nechtějí. Ale máme dost lidí, je tam skvělá parta. Kluci jsou v podstatě mladí, do šestadvaceti let. Samozřejmě by záleželo na nich. Kdybychom na to výkonnost měli a byly by peníze, tak bychom se druhé lize nebránili,“ uzavírá Kraučuk.