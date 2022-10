Zmínění Orli dokonce nastoupili jen jednou. „Do poloviny září nebyl v provozu zimák, neměli jsme led. Málem jsme to i zabalili, protože jsme neměli kde hrát,“ připustil v rozhovoru pro Deník Jan Ludvík, hráč a organizační pracovník Orlů.

Zdroj: grafika DeníkBystřičtí hokejisté tak kočovali po okolí. „Trénovali jsme několikrát ve Velkém Meziříčí i ve Žďáře nad Sázavou, tam to ale už z kapacitních důvodů nešlo. A na trénink v jedenáct večer by tam nikdo z kluků nejezdil,“ vysvětluje Ludvík.

Nakonec zastupitelstvo Bystřice nad Pernštejnem rozhodlo, že provozovateli stadionu pomůže a v pátek třiadvacátého září bylo namraženo. „První tři kola jsme odložili, protože hrát bez pořádného tréninku je nereálné i v této soutěži,“ dodává Ludvík.

Orli se tak představili poprvé v soutěži až ve čtvrtém kole. Ale v pátém opět nenastoupili. Po všech potížích se přidaly i bacily, které skolily větší část mančaftu a odložen tak byl i duel ve Světlé nad Sázavou…

Ani to však neubírá nic na chuti mančaftu porvat se o lepší výsledek než v loňském ročníku. V něm skončila Bystřice po základní části na posledním místě s pouhými čtyřmi výhrami. „Vloni jsme po vzniku soutěže tušili, že budou protivníci silnější. Potom se nám podařilo získat nějaké hráče se zkušenostmi z Dukly a Žďáru, takže konec sezony a nadstavba už byly z naší strany docela dobré,“ ohlíží se Ludvík. „Kdybychom neměli zmíněné komplikace se zimákem a podobně, asi bychom mohli hrát v klidu ve středu tabulky. Po všech těchto peripetiích ale bude trvat reálně minimálně měsíc, než se zase do toho dostaneme. Soutěž má svoji kvalitu a nelze ji brát jako nějakou vesnickou ligu. Uvidíme, na co budeme stačit letos.“