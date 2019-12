Do utkání nastoupili domácí hráči aktivně. Již v první minutě mohli vést po střele Hudce, když Koubský vyrazil střelu tak, že mu puk spadl za záda a vyhodili ho až jeho spoluhráči z brankové čáry. Ve třetí minutě měl Dítě šanci z brejku, ale jeho střela se jen otřela o levou tyč. Domácí nevyužili přesilovou hru ve 4. minutě po příliš komplikované rozehrávce. Hosté se postupně osmělovali a od 12. minuty převzali více iniciativy a dostávali se do šancí. V 19. minutě, po chybě domácích, po střele od modré Štros v prostoru před brankou otevřel skóre 0:1.

Hlinečtí v druhé části zlepšili pohyb a střelbu na Koubského, ze které se začaly rodit šance, a hosté dostávali pod tlak. Z toho plynuly jejich nedovolené zákroky. Přesilovou hru ve 29. minutě pět na tři domácí ještě nevyužili. Ani tu ve 33. minutě po podražení Hrona. Ve 35. minutě fauloval Šíma, a v přesilové hře po pohotové střele Beneše od modré čáry dopravil tečí puk za záda Koubského Homola a vyrovnal. O minutu později to bylo už 2:1, kdy povedenou kombinaci zakončil Homola. Hosté pod tlakem domácích faulovali a ve 38. minutě tak měli domácí opět výhodu přesilové hry. Hudec vyvezl kotouč do útočného pásma a přihrávkou do druhé vlny našel přesně Plachého, který vyslal nechytatelnou střelu pod horní tyč Koubského branky – 3:1.

I ve třetí části byli domácí aktivnější, nejprve pálil Homola, Vlček a brejk neproměnil Pelán. Ve 48. minutě propasíroval mezi dvěma obránci přesnou přihrávku Pazourek a Plachý ujel zcela nebráněný a střelou pod horní tyčku nedal Koubskému šanci – 4:1. Ve 49. minutě domácí ubránili oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě, ale v brance podržel svůj tým Peřina. V 51. minutě se do brejku pustil Pelán, kterého hosté faulovali, a jelo se trestné střílení, které proměnil právě Pelán. Skóre uzavřel hattrickem Homola v 53. minutě, když na něj prostrčil puk Dítě. Závěr utkání hosté neunesli, po bitce mezi Pazourkem s Piskačem vzplály jejich emoce, které vrcholily atakováním rozhodčích a diskuzemi.

„Vstup do první třetiny jsme měli celkem povedený a nepouštěli jsme domácí do tlaku a gólových šancí. Postupem času jsme přebírali iniciativu a byli lepším mužstvem, podařilo se nám vstřelit branku a šli do šaten se zaslouženým vedením 1:0. Druhou třetinu jsme dostali možnost hrát přesilovku, tu nevyužili a od té doby jsme se k domácí brance dostávali jenom sporadicky. Byli jsme často vylučováni, horko těžko se bránili, tlak domácích sílil a my do konce třetiny třikrát inkasovali. A to si ještě gólman Koubský připsal několik skvělých zákroků. Do třetí třetiny jsme chtěli vstoupit s vědomím, že utkání není rozhodnuté, dáme kontaktní branku a popereme se o body. Bohužel naše šance zůstaly nevyužity, soupeř si na naše okénka v obraně zkušeně počkal a trestal, takže utkání skončilo 6:1 pro domácí Hlinsko. Soupeř vyhrál zaslouženě, ale my mu v tom svou nedisciplinovaností hodně ulehčili práci. Někteří naši hráči se nad sebou budou muset zamyslet, protože svým jednáním haní nejenom svoje jméno, ale hlavně značku HC Světlá. Svou obnovenou premiéru jsem si představoval rozhodně jinak. Čeká nás spoustu tvrdé práce,“ řekl k utkání staronový kouč Sklářů Ladislav Fixa.

Branky a nahrávky: 36. Hron (Beneš), 37. Homola (Hron, Dítě), 40. Plachý (Hudec, Vlček), 48. Plachý (Pazourek), 52. Pelán, 53. Homola (Dítě, Vlček) – 19. Štros (D. Piskač, Fibikar). Rozhodčí: Škorpil – Schaffer, Pilný. Vyloučení: 4:9; navíc: D. Piskač, Bradáč a O. Včela (všichi SVE) TH. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 176. Třetiny: 0:1, 3:0, 3:0. Světlá nad Sázavou: Koubský – O. Včela, Kořínek, Bradáč, Šíma, Fibikar, D. Piskač – Štros, Jar. Doležal, Špatenka, V. Piskač, P. Včela, Kohout, Jak. Doležal, Blažek, Kubát.