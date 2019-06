Havlíčkův Brod – Hudební seskupení složené z jednoho hokejisty a třech skvělých muzikantů. To o sobě na facebookovém profilu píše kapela III. Třetina, jejíž hlavní tváří je kapitán havlíčkobrodských hokejistů Miroslav Třetina.

Je to obdivuhodné. Třetina dokáže pevně svírat hokejku, se kterou předvádí na ledě parádní věci, ale zároveň jeho prsty oplývají jemnou motorikou a zvládají hrát bravurně na kytaru. „Je jasné, že je to ohromný rozdíl,“ přikyvuje devětatřicetiletý útočník-kytarista. „Hokej rovná se síla, na kytaru proto musím pořád trénovat. Ale ani tak se do žádných velkých sól nepouštím,“ směje se Třetina.