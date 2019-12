EXTRALIGA DOROSTU

H. BROD – ZLÍN 4:3

„Teď ke konci to byly zbytečné nervy. My jsme ale hráli celý zápas dobře. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Dali jsme góly, pak nám to vyrovnali na 2:2. Z toho jsme pak byli trochu přešlí. Pak jsme se vrátili ke své hře. Hráli jsme dobře a kluci si to vítězství zasloužili. Gratuluji jim k vítězství,“ řekl k utkání havlíčkobrodský kouč Tomáš Hart.

„Utkání bylo velmi živé, když se hodně bruslilo. Nechytli jsme začátek zápasu, když byl Havlíčkův Brod aktivnější. Soupeř měl lepší pohyb. Hru potom ovlivnilo několik vyloučení. Nám se podařilo v přesilových hrách srovnat krok s domácími. Rozhodující moment utkání byla branka na 3:2. Havlíčkův Brod byl velmi houževnatý. Myslím si, že zápas měl určitou kvalitu. Poděkování patří klukům, kteří bojovali až do konce. Na druhou stranu každý z nich musí začít u sebe, jelikož ve hře byly menší chyby. Jsme rádi, že máme srovnání s českými kluby,“ přidal i své hodnocení zlínský trenér Tomáš Jankovič.

Branky a nahrávky: 18. Dymák, 22. Bačkovský (Holenda), 37. T. Krejčí (Zych, Dymák), 59. T. Krejčí (Zych, Rauš) – 23. Ševčík (Jecho, Mojžíš), 31. Jecho (Mojžíš, Čapka), 59. Burian (Hoferek, Tomeček). Rozhodčí: Ivan Čuňočka – Tomáš Krejčí, Dominik Viskot. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 73. Třetiny: 1:0, 2:2, 1:1. Havlíčkův Brod: Kubík – Jakubec, Besmák, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

HAVÍŘOV – H. BROD 7:2

„Nastoupili jsme dobře, ujali jsme se vedení a naše hra byla dobrá. Trochu nás srazila branka na 1:1 těsně před koncem první třetiny. Ve druhé třetině na nás Havířov nastoupil fyzickou hrou, to nám nechutnalo a dostali jsme tři branky z dorážek. Pak přišel pátý gól hned na začátku třetí třetiny a zápas se už jen dohrával. Jsme trochu zklamaní, ale fyzický hokej nám nešel, nebyli jsme na něj připravení,“ ohodnotil výkon svého týmu Hart.

„Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Chtěli jsme začít aktivně, ale přibrzdila nás zbytečná vyloučení. Od druhé třetiny jsme ale zvýšili aktivitu a hráli jsme velice dobrý hokej. Jsem rád, že nám tam napadal branky, protože s tím míváme problém. Po porážce v minulém utkání se nám zase může zvednout nálada v týmu,“ řekl k utkání i havířovský trenér Tomáš Urbánek.

Branky a nahrávky: 20. Zmarzlák (Moškoř), 29. Becher (M. Kubík), 34. Becher (Moškoř, Zmarzlák), 36. Becher (Pavlačka, Moškoř), 41. Horváth, 49. Kremnický (Kolat), 52. Becher (Vojkůvka, Bílek) – 11. Dymák (Zych, Besmák), 51. T. Krejčí (Dymák, Rauš). Rozhodčí: Denis Čahoj – Ondřej Veselý, Filip Navrátil. Vyloučení: 4:3, navíc Bárta (HAV) 5 + OK [ZHK]. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 110. Třetiny: 1:1, 3:0, 3:1. Havlíčkův Brod: D. Kubík (52. Tuček) – Jakubec, Besmák, Zych, Kuchta, Číhal, Kutlvašr, Doležal – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.