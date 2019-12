EXTRALIGA DOROSTU

H. BROD – PŘEROV 4:3

„Šťastné vítězství, když jsme se do utkání dostali pomalu. Potom jsme se rozehráli, když jsme vedli 4:2. Mohli jsme to dohrát v klidu, ale zbytečným faulem jsme dostali soupeře do hry. Výhru jsme ubojovali a kluci si body zaslouží za nervy v závěru,“ zhodnotil duel asistent trenéra Tomáš Hart.

Branky a nahrávky: 8. D. Krejčí (Zych, Dymák), 11. Kravec (Holenda, Kutlvašr), 44. Bačkovský (Kravec, Jakubec), 52. T. Krejčí (Dymák, Zych) – 14. Hradil (Jobánek, Halík), 25. Jobánek, 53. Jobánek (Hradil, Holík). Rozhodčí: Luděk Vepřek – Vojtěch Czubaj, Marek Tich. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 60. Třetiny: 2:1, 0:1, 2:1. Havlíčkův Brod: Tuček – Jakubec, Zych, Vaněček, Kuchta, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.

VÍTKOVICE – H. BROD 7:2

Svěřenci trenéra Václava Adama vyjeli na led lídra z Vítkovic. Celek z Kotliny držel s favoritem dvě třetiny krok, když prohrával 2:3. Havlíčkův Brod nezvládl poslední část, ve které inkasoval čtyři branky a z dalekého výjezdu nemá ani bod.

Branky a nahrávky: 11. Holaník (Krejsa, Bialy), 11. Kotásek, 33. Krejsa (Kosina, Bialy), 43. Přibyl (Petr, Kotásek), 46. Krejsa (Holaník), 48. Krejsa (Holaník, Rajčan), 49. Petr – 5. Zych (T. Krejčí, Besmák), 12. Bačkovský (Besmák, Holenda). Rozhodčí: Martin Rapák – Martin Janoško, Marek Zicháček. Vyloučení: 6:5, navíc Kotásek (VIT) 10. min OT [VRAŽ]. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 156. Třetiny: 2:2, 1:0, 4:0. Havlíčkův Brod: Kubík (47. Tuček) – Jakubec, Besmák, Zych, Vaněček, Číhal, Kutlvašr – Dymák, Rauš, Janko, Holenda, T. Krejčí, D. Krejčí, Bačkovský, Hrdlička, Kravec, Prášek.