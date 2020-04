Vstup do soutěže dorostencům vyšel vcelku dobře doma prohnali pražskou Slavii, porazili Techniku Brno i Tábor a navíc obrali o body Jihlavu, Pardubice i Mladou Boleslav. Postup do nadstavbové části soutěže si mohli zajistit v předposledním kole na ledě Tábora. Tam ale prohráli 4:1. „Do zápasu jsme šli asi trošku přemotivovaní, nepřálo nám ani štěstí. Jak se říká, prostě nám to nelepilo,“ uznal sedmnáctiletý šéf kabiny.

Poslední zápas v Kotlině s Hradcem Králové vedli mladí Bruslaři o dvě branky, ale nakonec padli v samostatných nájezdech 2:3. Museli tak spoléhat na remízu jihlavské Dukly s českobudějovickým Motorem. A ta také byla. V nadstavbové části pak čekali na Bruslaře nejsilnější týmy. „Už jsme hráli mnohem víc uvolněně. S klukama jsme si říkali, že už to nebudeme až tak moc hrotit. Samozřejmě jsme ale hráli naplno, makali jsme. Chtěli jsme do toho dát co nejvíc. Byli to silní soupeři, ale my, jak jsme hráli hodně týmově, jsme s nimi dokázali držet krok. V tom byla naše velká síla, že jsme měli v kabině suprovou partu a hráli jsme hodně soudržně. Šlapalo nám to a myslím si, že jsme se s tím poprali docela dobře,“ potvrdil Zych.

Ten tak se svými spoluhráči v letošní sezoně nabíral zkušenosti. „Ti kluci mají trochu lepší zázemí a byli individuálně trošku jinde než my. My jsme si s nimi ale docela poradili. Myslím si, že nadstavba nám dala mnohem víc, než kdybychom hráli ve spodní skupině. Jsem rád za to, že jsme se tam dostali,“ dodal.

Sedmnáctiletý Martin Zych nosil na dresu kapitánské céčko a doufá, že si vedl v této roli dobře. „Být kapitánem pro mě určitě byl závazek. Komunikoval jsem s trenéry a kluky jsem vedl. Až tolik to ale neberu, měli jsme super partu. Doufám, že i podle kluků jsem to vedl docela dobře. Že to mělo aspoň trošku úspěch a vydařilo se to,“ přeje si.

Sezona předčasně skončila už v březnu a tak se musí havlíčkobrodský nadějný hokejista zabavit jinak. Škola, posilování, cvičení, počítač… „Snažím se hodně cvičit a střílet. Mám doma menší posilovnu, tak tam něco zvedám. S klukama se snažím komunikovat alespoň přes sociální sítě, občas si spolu něco zahrajeme i na počítači. Samozřejmě do toho dělám ještě školu. Víc času teď trávím s rodinou a dalšími blízkými lidmi,“ prozradil svůj program Zych.

EDITA VESELKOVÁ, LADISLAV VÁCHA