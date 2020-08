Tomáš Chlubna byl letošní osmnáctkou CHL import draftu, který se týká klubů z Western, Ontario a Quebec Major Hockey League. Mezi Čechy byl pátý a nárok na něj bude mít tým Red Deer Rebels z kanadské juniorské soutěže Wstern Hockey League,

V tomto draftu to pro Chlubnu takové překvapení nebylo. „Já jsem to tady trochu čekal. Náznaky jsem tam měl,“ přiznává osmnáctiletý hokejista, který má ještě šanci uspět i na říjnovém draftu NHL. „To by pro mě bylo příjemné překvapení, ale nějak to neočekávám. Když se to povede, bude to super, když ne, tak se nic neděje,“ zůstává v klidu.

Úspěch a zájem kanadského celku se doma oslavil. „Celá rodina měla radost. Měl jsem ten den spoustu zpráv a gratulací. Táta měl samozřejmě taky radost a gratuloval mi,“ potěšilo ho.

Zároveň si vzápětí začal zjišťoval informace o Red Deer Rebels. „Samozřejmě jsem začal hned na internetu hledat. Napsali mi Adam Musil a Kristian Reichel, kteří tam dříve hráli. Říkali, že Red Deer je skvělá organizace. Zázemí i město je na vysoké úrovni,“ nastínil novinky.

V jeho možném působišti hraje jen jediný cizinec, a tím je finský obránce Christoffer Sedoff. A podle Chlubny nebude lehké se prosadit. „Těžké je to vždycky, místo nemáte nikdy nikde jisté,“ je si vědom náročnosti, ale zároveň se nové výzvy nebojí.

Ačkoliv stále není jisté, jestli v dohledné době nějaká bude. Za moře totiž neodchází. Stěhování za oceán zhatila koronavirová situace. „Nikdo neví jak to teď bude. Ve smlouvě mám klauzuli, že si mě mohou do Kanady stáhnout. Uvidíme, jak to bude vypadat tam i tady,“ je trpělivý forvard české mládežnické reprezentantace.

Důležité je, že má kde hrát. S Duklou totiž podepsal roční smlouvu, a jeho mateřský klub nebude mít problém, pokud by měl v probíhající sezoně odejít. „Jsem rád, že v Dukle můžu pokračovat. Mám skvělé podmínky, trenéry i spoluhráče. Věřím, že si vybuduji dobrou pozici v týmu a budu prospěšný. Snad sezona začne tak jak má, a brzy na to vlítneme!“ těší se na ostré zápasy.

Teď má alespoň nějaký čas navíc, aby piloval řeč. „Tu jsem cvičil a stále cvičím. Chodím soukromě na konverzace, tak se snad domluvím,“ doufá Tomáš Chlubna, který nechce usnout na vavřínech a bude na sobě dál makat. „Co se týče hokejových dovedností, to musím pilovat vše,“ pousmál se mladý hokejista z Jihlavy.