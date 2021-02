Reprezentační pauza se hodí hlavně hráčům, kteří doléčují šrámy. Mezi ně ovšem Josef Skořepa, který nosí na dresu Dukly „céčko“, nepatří. Další, ač krátké přerušení soutěže, se mu tedy příliš nelíbilo. „Já si myslím, že už ho bylo až až. Mrzí nás to, že z toho zápasového rytmu vypadneme. Není jednoduché se pak vracet, a to v případě postupu do play-off z první čtyřky by nás čekalo znovu,“ zakroutil hlavou.

V desetidenní přestávce se mohli trenéři Ujčík a Nekvasil „vyřádit“. Jak moc naložili hráčům Dukly? „Myslím, že to nebylo tak strašné, že to bylo do pohodičky,“ usmál se kapitán jihlavského celku. „Ale něco se natrénovalo, i když spíš se to ladí na ty poslední zápasy základní části, ve které bychom chtěli skončit do čtvrtého místa,“ doplnil.

Chance liga

Středeční program: Vrchlabí - Benátky n. J., Přerov - Frýdek-Místek (oba 16.00), Havířov - JIHLAVA, Litoměřice - Poruba (oba 16.00), Vsetín - TŘEBÍČ (17.30), Sokolov - Kadaň, Šumperk - Ústí n. L., Kladno - Prostějov, Kolín - Slavia Praha (vše 18.00).

Fyzička se však také ladila, ale velkou část herní formou. „My hrajeme skoro pořád, ale většinou v repre pauze si jednou na odlehčení zahrajeme i zápas. Dva kapitáni si vyberou týmy a kdo prohraje, má i nějakou tu „odměnu“ a něco musí nabruslit,“ nastínil specialitu Skořepa. A jak to ve čtvrtek dopadlo? „Byla to remíza, a i když to většinou trenéři při takovém výsledku rozdělí, tentokrát se jim hra líbila a bylo nám to odpuštěno,“ zasmál se.

Ten už se moc těší na zbytek základní části Chance ligy, do jehož konce chybí většině týmů sedm utkání. „Je pravda, že to nebude jednoduché, je to hodně vyrovnané, ale pro všechny týmy stejné. A protože nás tam je šest, sedm, kteří se do té čtyřky chtějí dostat, bude to už teď na krev. A to je před play-off jedině dobře. To vás na ty náročné zápasy připraví,“ myslí si jihlavská jednaosmdesátka.

První ze sedmi kroků k úspěšnému tažení a vybojování si přímého postupu do vyřazovací části se pokusí Dukla udělat dnes od sedmnácti hodin v Havířově. „Myslím, že domácí jsou sice dole, ale rozhodně nedají kůži na trh lacino. Budou chtít také vyhrát, stejně jako kdokoliv jiný. Lehké to tam nebude, protože každý zápas je specifický, ale my tam jedeme vyhrát,“ má jasno Josef Skořepa, jehož tým doma před takřka čtvrt rokem porazil Havířov až v prodloužení 2:1. „Nabrali jsem teď nějaké síly, odpočinuli si a všichni si přejeme, abychom tam uspěli. Každá výhra pomáhá a my teď máme tři zápasy venku a čtyři doma, což není tak špatné. Z toho musíme vytěžit co nejvíc,“ uzavírá kapitán.