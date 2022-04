SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

základní část: 5. místo, 42 17 - 3 - 4 - 18 138:155

Podle trenéra SKLH Žďár nad Sázavou Martina Sobotky tým cíl nesplnil, ale sezona úplně špatná nebyla.Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

Martin Sobotka

„Jako každý rok jsme si dali za cíl postoupit do play-off. Ale věděli jsme, že to bude těžké. Bylo jasné, že Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Kopřivnice budou na špici a ostatní budou hrát o jedno volné místo. To se nám uhrát nepodařilo, z toho jsme zklamaní. Přitom jsme to měli rozehrané dobře. Do Vánoc jsme byli na druhém či třetím místě. Po Novém roce jsme ale měli sérii sedmi porážek a vypadli jsme ze čtyřky. Trošku nás srazila i opatření proti covidu, protože jsme měli v týmu některé neočkované hráče a na zápasy jsme třeba jeli ve třinácti, čtrnácti hráčích. Na druhou stranu jsme zařadili hodně mladých odchovanců. Úspěšně jsme tak zapracovali do sestavy čtyři hráče ročníku 2002 a mladší, pár zápasů odehrál i Míša Procházka z ročníku 2004. V tomto ohledu byla sezona dobrá a je jen na těch klukách, jak se to na nich projeví dál. Jestli budou stále tvrdě pracovat, aby si to místo zasloužili i do budoucna. Celkově jsme tedy cíl nesplnili, ale sezona úplně špatná nebyla.“