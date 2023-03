První rok ve vyhnanství. Jednu třetinu nuceného harcování po okolních zimních stadionech mají jihlavští hokejisté za sebou. V Pelhřimově i Jindřichově Hradci našli vstřícné podmínky. Horší to bylo s výsledky. Dukla patřila k nejhorším týmům v „domácím“ prostředí. Všichni v klubu věří, že podobné trable se již v příštím ročníku opakovat nebudou. Kde ale bude Dukla od podzimu pohostinsky nastupovat?

V uplynulé sezoně se Dukle více dařilo na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. K dobré bilanci na jihu Čech jí pomohl i příznivější los a menší počet odehraných zápasů oproti Pelhřimovu. | Foto: Deník/Karel Líbal

V letošních azylech neměla Dukla takovou oporu, jako tomu bylo na jihlavském zimáku. Především v Pelhřimově se týmu nedařilo. „Nevím, proč tomu tak bylo,“ krčí rameny útočník Patrik Miškář. „Naštěstí se to před play-off zlepšilo a vyhráli jsme doma i v předkole. Víc se nám ale dařilo venku.“

Zdroj: grafika DeníkByť naopak v Jindřichově Hradci Jihlavané pokaždé bodovali, v celkové bilanci domácích utkání byli třetí nejhorší v celé soutěži. „Pokud jde o lepší výsledky v Jindřichově Hradci, tam tomu také trochu napomohl los, kdy jsme hostili lehčí soupeře nebo celky, kterým se nedařilo,“ připomíná sportovní manažer Tomáš Vrábel. „Zlín byl tehdy desátý, Slavia poslední, Šumperk, béčko Pardubic… To nám sice pomohlo získávat body, ale byl to spíš souhrn okolností než nějaké výhodnější nastavení hvězd.“

„Hodně jsme si s tím lámali hlavu,“ přidává se trenér Viktor Ujčík. „Bylo to zvláštní i vzhledem k tomu, že v Jihlavě trénujeme na malém hřišti, a v Jindřichově Hradci jsou rozměry kluziště maximální. Pravdou bude asi štěstí na los. Vždyť i cestování pro nás bylo příjemnější do Pelhřimova než do Hradce.“

Kde budou působit příští rok?

Vedení Dukly již v těchto dnech řeší otázku, kde bude prvoligový tým působit v další sezoně. „My si teď musíme vyhodnotit všechny okolnosti,“ vysvětluje jednatel HC Bedřich Ščerban. „Pokud jde o návštěvnost, ta byla v obou městech stejná. Stejně tak náklady na pronájem stadionu. Takže jsme v podstatě jen u dojezdové vzdálenosti a organizaci utkání. Nyní je to tedy na nás, abychom se rozhodli, jak budeme pokračovat v příští sezoně. Zda budeme využívat víc stadionů, nebo se upneme k jednomu.“

Předčasný konec. Ke splnění cíle nám chyběl jeden gól, zhodnotil sezonu Ščerban

Vše hovoří pro pokračování v Pelhřimově. Nahrává tomu i skutečnost, že vloni působily v městě dva kluby, jenže nyní tam už funguje jen jeden. „Z toho důvodu je menší poptávka po ledu. Tím pádem je i menší tlak na nás, abychom co nejvíc omezili domácí zápasy. Pelhřimov tak bude jeden z našich domácích stadionů. Jen ještě neumím říct, zda bude jediný,“ pokračuje Ščerban.

V Pelhřimově už má Dukla také předjednanou smlouvu: „V Jindřichově Hradci už jsem také byl jednat. Starosta se vyjádřil, že v případě našich potřeb by měli zájem nás znovu hostit.“

Komplikace s reklamou i postupem

Mimo úvahy nezůstává ani působení na jiném stadionu. „I to je ve hře,“ přikyvuje šéf Dukly. „Je potřeba si ale uvědomit, že naše působení na pohostinském stadionu má svoje zákonitosti.“

Ščerban připomíná například exkluzivního dodavatele a partnera co se týká piva. Během zápasů Dukly se nesmí čepovat jiné pivo než Ježek. Druhou věcí jsou i reklamní plochy na mantinelech či ledové ploše. „Na mantinelech máme nasmlouvanou drtivou většinu prostoru. Domácím můžeme nechat v podstatě jen pár metrů. Stejně tak u ledové plochy.“

Při vědomí toho, že tým odehraje zhruba třicet domácích utkání, je případná pravidelná výměna reklam dosti nákladnou položkou. „Tohle všechno opravdu ovlivňuje, kde budeme působit a za jakých podmínek,“ dodává Ščerban.

S místními se nehádal. Oldřich Válek triumfoval s Ledními Medvědy na domácí půdě

A to se ještě ve vzduchu vznáší možnost výrazné komplikace v plánech. Ve středu pelhřimovští Lední Medvědi vyhráli Krajskou ligu mužů Vysočiny a kvalifikovali se do baráže o druhou ligu.

V případě postupu Pelhřimova by se Dukla dostala do značných potíží. „Byl by to velký problém,“ netají Bedřich Ščerban. „Především proto, že první i druhá liga mají totožné hrací termíny středa - sobota. Stejný problém jsme řešili například při jednání s Havlíčkovým Brodem.“

Otázka azylu Dukly pro příští sezonu je tak zatím zcela otevřená.