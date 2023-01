Současné postavení v klubu pochopitelně nikoho netěší a všichni usilují o co nejrychlejší změnu kurzu v tabulce. „Je to strašně moc práce a hráči nejsou,“ vzdychá sportovní manažer HC Dukla Tomáš Vrábel.

To ale neznamená, že by se v klubu personálně nic nedělo. Už v tomto týden se v dresu obhájců loňského prvenství v soutěži objeví (staro)noví hráči. „Stahujeme si z Budějovic Tomáše Čachotského,“ prozradil Vrábel. „Má dvacet pět zápasů v extralize, kdyby odehrál šestadvacátý, už by nemohl pendlovat mezi kluby a musel by zůstat buď v Motoru, nebo v Dukle.“

V pondělí se v Jihlavě na tréninku objevil zpátky z Litvínova Daniel Kolář. „Od úterý se do tréninku u nás zapojí také Jirka Fronk, který se vrací po vyléčení zlomeného prstu. V pondělí naskočil na led v Litvínově a my uvidíme, v jakém je stavu a kdy by mohl nastoupit,“ pokračuje Vrábel s tím, že v brance by měl naskočit v jednom nebo dvou zápasech opět Jakub Neužil.

Do jihlavské kabiny ale míří i nový hráč. „Z Komety, respektive z Třebíče, si bereme útočníka Erika Meluzína. Je to mladý bruslivý kluk, u kterého existuje dohoda, že v případě našeho zájmu jej můžeme mít i na příští rok,“ uvedl Vrábel posilu.

A nemusí zůstat jen u jednoho novice: „Čekáme na odpověď od hráče, který dříve působil v Česku v extralize i první lize a nyní je na Slovensku, jestli by nás posílil.“

Při posilování kádru v Dukle neřešili postavení trenérů. „Vůbec! Na takhle početnou marodku se připravit nedá,“ hájí Viktora Ujčík s Karlem Nekvasilem Vrábel. „Když vám vypadnou klíčoví nadstandardní hráči, například Ota Šik, Patrik Miškář, Jirka Fronk, těžko s tím můžete něco dělat.“

První změny v sestavě se projeví již ve středu. „Na Slavii nastoupí Čachotský, Kolář a Neužil, Meluzín bude k dispozici v sobotu. Otazník visí na Fronkem. Záleží na tom, jak se bude cítit a domluví se s trenéry,“ uzavírá Tomáš Vrábel.