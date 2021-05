Vícekrát se představí v akci hráči Horácké Slavie, kterým naplánoval nový trenér Kamil Pokorný hned osm zápasů.

SK Horácká Slavia Třebíč

3. srpna – Kometa Brno (doma)

6. srpna - Kometa Brno (venku)

10. srpna - Znojmo (doma)

17. srpna - Znojmo (venku)

19. srpna - Prostějov (venku)

24. srpna - Kolín (doma)

31. srpna - Kolín (venku)

2. září - Prostějov (doma)

HC Dukla Jihlava

5. srpna - Kladno (venku)

12. srpna - Kladno (doma)

17. srpna - Kolín (venku)

19. srpna - Znojmo (venku)

2. září - Kolín (doma)

Ty obstará ale jen kvarteto soupeřů, čili s každým se Třebíč střetne dvakrát. A hned na úvod to bude pořádný „fičák“, jelikož v úterý 3. srpna vyzvou bílé hvězdy Kometu Brno. Pár dnů nato si pořadatelství tyto dva spřátelené kluby vymění. Zajímavá by měla být i konfrontace se Znojmem, které se vrací do ICE hockey Ligy, dřívější EBEL ligy.

Pikantní duely čekají i jihlavskou Duklu, která odstartuje herní blok o dva dny později. Dohromady odehrají hokejisté trenéra Viktora Ujčíka o tři duely méně, tedy jen pět zápasů. Ty dva první budou mít určitě pořádný náboj, jelikož půjde o reprízy nedávného prvoligového finále s Kladnem. Svěřenci trenéra Viktora Ujčíka se střetnou i se Znojmem.