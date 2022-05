Nové kanceláře našla Dukla v nedalekém Domě kultury. Sportovní zázemí bude ve zmíněné malé hale. To jsou jistoty.

Tou největší starostí zatím zůstává další zápasové působiště Dukly. „S panem Ščerbanem jsme jednali s vedením nového nájemce pelhřimovského stadionu a myslím, že jsme se rámcově domluvili. Ještě je potřeba vyladit některé technické záležitosti okolo, ale víceméně jsme dohodnuti,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Deník náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška.

Další podrobnosti přidává Bedřich Ščerban. „Jednáme také s Jindřichovým Hradcem, kde jsme rovněž před podpisem smlouvy,“ překvapil šéf Dukly. „Oslovili jsme i Havlíčkův Brod a čekáme na rozhodnutí radnice. Komunikovali jsme i se Znojmem, ale tam naše případné působení brzy zamítli.“

Je tedy možné, že by Dukla měla třeba dva „domácí“ stadiony a oba využívala? „Klidně i tři,“ pousmál se Ščerban. „Řády to nezakazují. Je pravděpodobné, že tuto variantu využijeme, abychom ulevili místním klubům, především jejich mládeži.“

Když už jsme u mládeže. Hlavním tréninkovým místem talentů Dukly bude jihlavský zimáček. Ohledně zápasů se rovněž jedná s okolními městy. „Zatím je vše v jednání. Čekáme na to, jaké budou hrací termíny mládežnických soutěží,“ vysvětluje manažer a sekretář DUKLA Jihlava-mládež, z. s. Jiří Jungwirth. „Nejdále jsme v jednání s Moravskými Budějovicemi, kde by měli působit junioři. V Humpolci by měl hrát dorost, jednání vedeme i s Telčí.“

Největší logistická akce v dějinách hokejové Dukly běží v těchto dnech na plné obrátky.