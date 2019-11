Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodští extraligoví dorostenci mohli v Mladé Boleslavi jen překvapit, ale to se jim nepovedlo. Spravili si chuť až v derby s jihlavskou Duklou.

Ilustrační foto | Foto: Deník/František Géla

EXTRALIGA JUNIORŮ

KOBRA PRAHA – H. BROD 4:3

„Tahle soutěž je velmi vyrovnaná, tudíž i my hrajeme většinou vyrovnané zápasy. Nejinak tomu bylo proti Havlíčkovu Brodu. Šli jsme do třetí třetiny s tím, že jsme prohrávali 2:3, ale kluci to zvládli famózně. Vzali to na sebe a ukázali svůj charakter a vůli něco udělat pro tým. Zvládli jsme to otočit tím, že jsme byli v tlaku a šli na bránu. Celkově bych to popsal jako ubojované vítězství,“ řekl k utkání trenér pražské Kobry Šimon Antončík.