Havlíčkův Brod – Už zítra od 17.00 startuje velké finále, v něm hokejisté Havlíčkova Brodu změří síly s Moravskými Budějovicemi.

Finále startuje v neděli od 17 hodin v Kotlině. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Bruslaři zvládli semifinálovou sérii s Valašským Meziříčím ve čtyřech zápasech. Postup do finále vybojovali na ledě Bobrů, a tak cesta domů byla veselá. „Oslavovali jsme už cestou domů, a pak jsme ještě poseděli v Brodě. Kluci si to užili, a k hokeji to prostě patří,“ usmál se havlíčkobrodský trenér Richard Cachnín.