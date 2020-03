Ta nebyla podle něj úplně ideální. „Chyběla motivace. Hráči jsou zvyklí o něco hrát, ale letos se vzhledem k rozpočtu vlastně nehrálo o nic,“ uznal zkušený útočník Bruslařů. „Spousta kluků to hraje pro radost, ale potřebují zkrátka nějakou motivaci, a když se nedařilo, nebylo to ono,“ dodal.

Pomohli kluci z juniorky

Třetina by sezonu rozdělil na dvě poloviny. Na tu kdy se vyhrávalo, a na tu kdy se přestalo dařit. „Nejprve to šlapalo, ale poté kvůli úsporám odešel Matušík, navíc přišla zranění a výkonnost začala klesat,“ prozradil. Zkrátka podle něj v sezoně se sešlo víc věcí naráz – motivace, zranění klíčových hráčů. „Pomohli nám kluci z juniorky a musím uznat, že nehráli špatně,“ vysekl poklonu mladším kolegům Třetina, který nasbíral jedenačtyřicet kanadských bodů.

Letošní druholigoví ročník ukončil koronavirus. „Ukončilo se tím i naše trápení,“ uznal Třetina, který tak má volno od hokeje a přemýšlí, co bude dál… „Chtěl bych mít do konce března jasno. I v kontextu z uplynulou sezonou už se mi osobně hrát nechce,“ naznačil havlíčkobrodský hokejista, který by se rád naplno věnoval už jen trénování. Ovšem kde to bude, zatím jasné není. „Rád bych zůstal v Brodě, ale záleží na vedení, jestli mi dá šanci a nabídne mi tým,který bych chtěl. Už jsem nějaké zkušenosti nabral u dětí, tak bych se rád rozvíjel dál,“ nadhodil svou představu Třetina.

Ten si teď užívá chvíle s dcerkou a snaží se pracovat okolo domu.