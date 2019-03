2. LIGA

H. BROD – M. BUDĚJOVICE 5:7

Konečný stav série: 0:3.

Uběhlo pouhých 35 vteřin a Moravské Budějovice se radovaly ze vstřelené branky. Krutiš se zmocnil odraženého puku od mantinelu a dostal ho za přesouvajícího se Nováka. Havlíčkův Brod mohl vyrovnat v přesilové hře, ale žádný ze střeleckých pokusů si cestu do branky nenašel. Moravské Budějovice ale ve své první přesilové hře navýšily své vedení. Rytnauer našel na modré čáře Kabelku.



Obránce hostů vymetl všechny pavouky v levém horním rohu. Bruslaři snížili po čtvrt hodině hry. Michálek dokázal odrazem o Groha dostat puk za brankovou čáru. Jenže hosté opět odskočili na rozdíl dvou branek, když se trefil Mikeš.

Havlíčkův Brod začal druhou třetinu aktivně, jenže to byli hosté, kteří se dokázali gólově prosadit. Netrvalo dlouho a přišel pátý gól. Aktivně napadali tým Bruslařů. Juráň nahrál na pravý kruh Heinrichovi a ten prostřelil nově příchozího Marka. Domácí měli šance na to, aby se dostali do sedla, ale neproměnil ani přesilové hry stejně jako Žihadla.

Bruslařům se vstup do poslední třetiny vyvedl, když během čtyř minut snížili na rozdíl dvou branek. Nejprve se trefil Voříšek, a po něm konečně využil přesilovku Semrád. Jenže chybu v rozehrávce v 50. minutě potrestal Mikeš. Pak oba celky předvedly sérii nevyužitých šancí. Čekalo se až do 57. minuty. To se prosadil obránce Kulhánek a snížil na 6:3. Jenže při power-play inkasoval Havlíčkův Brod sedmou branku. Domácí pak už jen stihli kosmeticky upravit výsledek na konečných 5:7.

Branky a nahrávky: 15. Michálek, 41. Voříšek (Vala, Matušík), 44. Semrád (Třetina, Matušík), 57. Kulhánek (Přidal, Třetina), 60. Třetina (Semrád) – 1. Krutiš (Horký), 13. Kabelka (Rytnauer), 17. Mikeš (Pospíchal), 23. Čejka (Juráň, Ferda), 24. Heinrich (Juráň), 50. Mikeš, 59. Krutiš. Rozhodčí: Pilný, Veinfurter – Axman, Bohuněk. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1345. Třetiny: 1:3, 0:2, 4:2. Havlíčkův Brod: Novák (23. Marek) – Dudycha, Kulhánek, Šmíd, Nepokoj, Semrád, Vacík, Vala – Kuchta, Ludvík, Michálek, Voříšek, Chlubna, Přidal, Beneš, Třetina, Milfait, Kozlík, Cachnín, Tecl, Matušík. Moravské Budějovice: Groh – Trnka, Pelikán, R. Kadela, M. Furch, Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal – Matějka, Lupač, P. Bulín, Juráň, Horký, Mlynář, Mikeš, Rytnauer, Čejka, Ferda, Heinrich, Krutiš.