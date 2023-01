Trenér Třebíče ovšem nebyl vůči svým ovečkám kritický. „Hráčům nemohu moc co vyčítat. Kluci se drželi herního plánu a plnili ho. Bohužel to nevyšlo, ale nevěšíme hlavy,“ sdělil pro klubový web Kamil Pokorný.

Že se aktuálně nachází ve výsledkové krizi potvrdili hokejisté jihlavské Dukly. Doma proti béčku Pardubic sice vedli ještě po polovině zápasu 1:0, jenže nakonec odešli s porážkou 1:4.

Konec I. B třídy a redukce divize? Fotbalové soutěže v Česku zřejmě čekají změny

Z posledních osmi kol byla již sedmou! „Je to pořád dokola. Nehrajeme úplně zle, jenže nedáváme góly,“ mračil se pro klubový web útočník Tomáš Havránek, pro něhož to byl po dlouhém zranění teprve druhý zápas sezony.

Koleno však stále ještě cítí. „Popravdě jsem to čekal horší. Koleno ještě bolí, ale dá se s tím hrát a myslím, že za pár týdnů to bude dobré,“ věřil.

Lék na prolomení nepříznivé série by věděl. „Nesmíme se z toho sesypat a být ustrašení, ale hlavně dávat více gólů. Třeba v sobotu jsme měli šance na to, přidat další branky a pak hrát jinak. Jenže to nevyšlo,“ věděl Havránek.

Příležitost napravit sobotní nezdary budou mít hokejisté Jihlavy i Třebíče ve středečním 39. kole Chance ligy. Třebíč doma vyzve Prostějov,Jihlava bude hostovat na ledě pražské Slavie.