Havlíčkův Brod – Po sobotním zápase chtěl mít jasno o sestavě pro play-off, místo toho se mu výběr ještě více zkomplikoval.

Těžká volba. Trenér Mička řeší před play-off složitý rébus. Sedláček ukončil kariéru, využít zřejmě nebude moci ani Kacetla (na snímku) s Dolejšem. Bude odpovědí mladík Klimeš? | Foto: Deník/Libor Plíhal

Trenér prvoligových hokejistů Havlíčkova Brodu Jiří Mička má plnou hlavu starostí. V nejbližší době už nebude moci počítat s pomocí většiny hráčů z extraligy, mužstvo stále trápí marodka, navíc přišel o předpokládanou brankářskou jedničku pro vyřazovací boje. Jednadvacetiletý Vojtěch Sedláček totiž ukončil kariéru.

V brance Rebelů po celou sezonu podávali spolehlivé výkony Daniel Dolejš s Ondřejem Kacetlem, které občas doplňoval Filip Šindelář. Všichni ovšem patří extraligovým klubům, tedy Vítkovicím, respektive Hradci Králové. A vzhledem k novému pravidlu, které zakazuje hokejistům, kteří po patnáctém únoru nastoupí v nejvyšší soutěži, aby hráli i v první lize, nemůže brodské vedení s jejich službami pro play-off počítat.

Do Kotliny tak přišel Vojtěch Sedláček, který měl úlohu jedničky zastat. Jenže teď je vše jinak.

„V pátek totiž ukončil ze soukromých důvodů kariéru. A to v době, kdy už za něj prakticky nemůžeme sehnat nějakou náhradu. Samozřejmě mě tím totálně zaskočil a zklamal," ulevil si Mička.

Rebelové tak museli rychle hledat jiné řešení. Po uzavření přestupního okna to byl však téměř neřešitelný problém. Přesto se nakonec povedlo.

„Dáme šanci mladému brankáři Klimešovi, který chytá za juniorku Komety Brno. A může se stát, že bude chytat i v play-off," prohlásil šéf brodské střídačky.

Klimeš by tak měl společně s Opršalem a Novákem tvořit brankářskou trojici. Sázka na mladé gólmany, z nichž letos v první lize nastoupil pouze Opršal, je sice velký risk, nic jiného ale brodskému vedení nezbývá.

„Budou stěžejními brankáři pro vyřazovací boje," netajil Mička.

Řešení brankářské otázky ovšem není to jediné, co mu teď dělá vrásky na čele. Po sobotním zápase mu totiž přibyli na marodku další dva hráči. „Obnovilo se nám zranění Dvořáčka a Ondráčka. To je další velká komplikace," připustil kouč Rebelů.

V Havlíčkově Brodě už nemohou počítat ani s hradeckým triem Švihálek, Plášil, Rousek, a tak teď budou mít plné ruce práce s jejich nahrazením.

„Někteří kluci, kteří tu teď hrávali, ještě dostanou šanci a budeme doufat, že se marodka co nejdříve vyprázdní," uvedl muž, který v minulosti trénoval Hradec Králové či Ústí nad Labem.

Kromě hradeckého tria se v týmu objevují i další hráči z nejvyšší soutěže. O tom, zda budou za Rebely nastupovat i ve vyřazovacích bojích, se rozhodne až podle toho, zda jejich služby mateřský klub využije, či nikoliv.

„To platí u Kacetla s Jankem a také u všech hráčů z Pardubic," upřesnil.

Mičku tak rozhodně nečeká poklidný závěr základní části. S jakou sestavou nakonec Rebelové do play-off vyjedou?

Pohled manažera Miroslava Baruse

„V pátek Sedláček nedorazil na trénink. Měli jsme strach, že se mu něco stalo, protože nebral ani telefon. Až ve čtyři hodiny odpoledne se nám ozval jeho agent, že minimálně pro tuto sezonu pro něj hokej skončil. Našel si v Praze přítelkyni, které se chce věnovat a Havlíčkův Brod i Vítkovice jsou pro něj daleko. Po lidské stránce nás zklamal."

Rebelové s maskou

Ondřej Kacetl – zápasy: 20, úspěšnost zákroků: 94,3%, průměr branek na zápas: 2,1

Daniel Dolejš – zápasy: 17, úspěšnost zákroků: 93,12%, průměr branek na zápas: 2,55

Filip Šindelář – zápasy: 9, úspěšnost zákroků: 92,63%, průměr branek na zápas: 2,61

Petr Opršal – zápasy: 5, úspěšnost zákroků: 93,10%, průměr branek na zápas: 2,63

Vojtěch Sedláček – zápasy: 2, úspěšnost zákroků: 93,06%, průměr branek na zápas: 2,5