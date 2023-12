Ve 23. kole východní skupiny druhé ligy hokejisté Havlíčkova Brodu vyhráli v azylu Opavy v Krnově 2:1 a zapsali druhou výhru v řadě. V tabulce jim patří sedmá pozice. Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou si naopak přivezly vysoké porážky. Žďár je po debaklu 3:9 v Šumperku v tabulce šestý, Velké Meziříčí po porážce 1:5 v Novém Jičíně desáté.

Havlíčkův Brod vyhrál na ledě Opavy 2:1. | Foto: Deník/Petr Widenka

Bruslaři z Havlíčkova Brodu začali aktivně, v Krnově si vytvořili už v první třetině několik šancí. Valu vychytal ve 12. minutě Slíž a Havlát o minutu později rozezvučel tyčku.

Do vedení se tak dostali poměrně lacino Slezané, když nahození Stuchlíka skončilo v síti. Smolný moment však gólmana Maláče ani jeho spoluhráče nerozhodil a ti byli ve zbytku zápasu i nadále lepší.

Ve 24. minutě vyrovnal Havlát a potom si připsal dva důležité zákroky Maláč. Rozhodnutí přišlo ve 28. minutě, když nečekaného odrazu puku od mantinelu využil Pártl. Slezané v závěru zkoušeli power-play, ale neúspěšně.

Trenér fotbalistů Brodu chce posilu do každé řady, Žďár potřebuje udržet opory

Velké Meziříčí prohrálo s Novým Jičínem i třetí vzájemný duel. Hostitelé byli lepším týmem, svěřenci trenéra Lukáše Nováka snižovali až v samotném závěru na konečných 1:5. Rozhodnuto bylo však prakticky už v první polovině zápasu.

Žďárské hokejisty čekal nelehký úkol v Šumperku. Plameny dokázaly v 7. minutě trefou Grauera odpovědět na vedení Draků a na začátku druhé třetiny ještě smazal dvoubrankové manko dvěma zásahy Kulhánek.

Stolní tenisté HB Ostrov udělali v Levici radost sobě i místním fanouškům

V závěrečné třetině už na ledě existoval jen jeden tým. Šumperk hru ovládl, hostům se muselo zdát zejména o Jakubu Horkém, který v zápase vstřelil pět gólů a připsal si ještě dvě asistence. „Dotáhli jsme na 3:3, měli jsme to parádně rozehrané. Pak jsme dostali na 3:4, ale pořád to bylo hratelné. Bohužel jsme po velké individuální chybě dostali gól na 3:5 a celé se nám to sesypalo,“ uvedl na klubovém webu žďárský kouč Milan Řehoř.

Celky z Vysočiny už čekají ve středu poslední předvánoční duely. Havlíčkův Brod doma přivítá od šesti hodin večer Hodonín, Velké Meziříčí ve stejný čas pohostí ve svém stánku Techniku Brno a Žďár nad Sázavou čeká namáhavá bitva na ledě druhého týmu tabulky Vyškova.