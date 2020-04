Během angažmá mimo domov se musel naučit vařit. Jeho specialitou jsou gnocchi s kuřecím masem na česneku, smetanou a špenátem.

Jak trávíte dny v současné situaci?

Až na to, že mi hodně chybí led, tak se mám dobře. Trávím hodně času s rodinou a přítelkyní, která se ještě před uzavřením hranic přestěhovala k nám ze Slovenska. Denní program jsem měl do začátku týdne volnější, ale už začínám pomalu trénovat. Chodím běhat a díky zahradě za barákem mám kde cvičit.

Jak jste se srovnával s předčasným koncem druholigového ročníku?

Ze začátku to nebylo lehké, žádný sportovec nechce skončit před vrcholem sezony. Ale zdraví je přednější a myslím, že to bylo správné rozhodnutí, protože bez diváků to nemělo smysl.

S odstupem času, jaká byla pro vás uplynulá sezona?

Ještě pořád nevím. Kdybychom ji zakončili regulérně, tak by se asi hodnotila líp než takhle. Začátek se nám povedl, ale pak od prosince se nám nakupilo hodně zranění, a to nás hodně srazilo. Všichni jsme cítili, že to nebylo ono. Z mého pohledu byla sezona všelijaká. Odchytal jsem zápasy, ve kterých jsem se cítil dobře, a pak další, kde musím uznat, že to nebylo ono. Ale do každého zápasu jsem šel naplno a s tím, že chci vyhrát a předvést nejlepší výkon.

Na jaký moment z ní budete nejradši vzpomínat?

Ono jich je spousta. Například naše tripy do Kopřivnice a Nového Jičína nebo Valašského Meziříčí, přátelské utkání v Třebíči, kam přijelo spoustu fanoušků. A pak domácí zápasy se Šumperkem, které měly náboj. Samozřejmě nesmí chybět zápasy v Hodoníně. Z šatny mám spoustu hlášek a příběhů, ale hlavně turnaj v pinecu.

A naopak. Prožil jste nějakou krizi?

Krizi jsem měl, ale snažím se na to moc nemyslet. Největší byla asi na závěr sezóny, kdy se nám nedařilo vyhrávat. Do toho ještě odešel Marek Zapletal, se kterým jsem pracoval celou sezonu, takže jsme nemohli pokračovat v práci, kterou jsme dělali po celý rok.

Fanoušky jste si po počáteční nedůvěře hodně rychle získal na svoji stranu. Pomáhá vám jejich podpora?

Obrovsky mi pomáhá jejich podpora, i pro ně ten hokej hrajeme. Já se tím bavím a jsem rád, když s nimi můžu po zápase oslavit výhru. Dost mě mrzela ta situace, která s fanoušky v sezoně nastala. Doufám, že na další sezony se to dá do pořádku, a v Brodě zase bude plná Kotlina.

Před sezonou to vypadalo na velkou konkurenci v brankovišti. Nakonec bylo všechno jinak. Jak se vám spolupracovalo s mladšími kluky?

Bylo to neobvyklé, aby dvacetiletý gólman byl nejstarší. Snažil jsem se jim pomáhat. Byla to většinou sranda, kluci byli v pohodě a na tréninku makali.

Proslýchá se, že vaříte jak Pohlreich. Baví vás vaření? Vaříte i doma?

Já bych to zas tak neviděl. (směje se) Vaření mě nikdy nebavilo. Stát u toho a čekat. Situace mě ale donutila snažit se a začít vařit, protože chodit do restaurací je nákladné. Takže jsem se to naučit musel a začalo mě to bavit. Hodně mi pomohla máma a přítelkyně. Doma občas něco uvařím. Teď už se učím péct, ale ne moc často.

Co je vaše kulinářská specialita?

Gnocchi s kuřecím masem na česneku, smetanou a špenátem. Přítelkyně je miluje.

Nemůžu se nezeptat. Přemýšlel jste už o příští sezoně? Přidal byste rád další sezonu v Brodě, nebo vás víc láká další výzva?

Přemýšlím o ní samozřejmě, ale teď to nedokážu říct. I vzhledem k momentální situaci, co se děje.

MILAN SOCHOR