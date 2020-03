Výkony hlavně ve druhé půlce sezony nebyly ideální, byly ale ovlivněné rozrostlou marodkou. Pozitivem je to, že se podařilo zařadit do dospělého hokeje mladíky. „Ti kluci se mohli učit od našich zkušených borců. Provázaní starších s mladými fungovalo, funguje a fungovat bude,“ těšilo havlíčkobrodského kouče Richarda Cachnína.

Jak byste hodnotil uplynulý ročník druhé ligy?

Je potřeba si uvědomit, že před sezonou došlo k výrazné obměně kádru. Změnily se dvě třetiny kabiny. Já jsem se snažil dávat příležitost mladým hráčům, kterým se tu po dobu tří let nedávala šance. Ke zkušeným Třetinovi a Vo-říškovi se přivedli ještě Kadlec a Plachý, na kterých jsme tým postavili a okolo nich zapracovali mladé brodské kluky.

A kdybyste měl konkrétně zhodnotit sezonu?

První půlka sezony byla dobrá, vstup se nám povedl. Pohybovali jsme se šest až osm bodů za Šumperkem, který je vlastně profesionálním mužstvem. Pak ale přišla smolná část, která začala těsně před Vánoci. Navíc po nich nám začala marodka. Sestava se nám rozpadla. V té době jsem měl čtyři pět hráčů mimo. Tak jsem se snažil tým doplnit mladými kluky – Tecl, Dudycha, Poppel, Síla, Vála, Mareš…

V té době vám odešla forma…

Ano. Ale rozhodně to nebudu svádět na mladé kluky. Nám chyběla kvalita hlavně směrem dopředu. V pár zápasech jsme dali jen jeden dva góly, a s tím se špatně vyhrává. A díky tomu jsme ztratili spoustu bodů.

Posledním zápasem základní části, kdy jste padli s Opavou, se rozhodlo o tom, že jste skončili na třetím místě.

Ovšem nebylo to o tom poslední zápase. Rozhodlo se už v průběhu základní části.

Co vám dělalo největší vrásky ve hře?

Koncovka. Chyběla mi produktivita, a to jak ve hře pět na pět, tak i v přesilovkách. Loni jsme v nich měli třicetiprocentní úspěšnost, ale letos jsme spadli na šestnáct. Tam nás nejvíc tlačila bota. Druhá pětka by snesla přísnější měřítko, ale chybělo, že se nepřidali i ostatní.

Takže vám chyběl důraz v předbrankovém prostoru?

Ano. Ale na obou stranách. My jsme hrozně často lacino inkasovali, i když jsme měli dobře rozehraných spousta zápasů. Mladí kluci jsou nevyzrálí a v předbrankových prostorech nám chyběl důraz a nedůslednost v obraně.

I když třeba sezona nebyla úplně ideální, bylo určitě pozitivní, že se povedlo zařadit mladé hráče do kádru?

Jsem rád, že kluci chytili šanci za pačesy. Dvořák, Dudycha i můj mladej. Tomu vyšla sezona, byl tahoun juniorky a také v áčku dokázal nasbírat třicet bodů, což je úspěch. Přeci jen dospělá soutěž je úplně o něčem jiným. Navíc měl výhodu, protože hrál s Lubošem Voříškem. Ti zkušený mají, co dát a co nabídnou. Stáří provázaný s mladýma fungovalo, funguje a fungovat bude. Kluci se vedle zkušených borců učí a rostou. Ale samozřejmě nemůžete mladíků nasypat do týmu hafo, je to i věc trenérů. Z tohoto pohledu bych sezonu nehodnotil špatně. Závěr se nám sice nepovedl, cítil jsem i nespokojenost fanoušků, což chápu, ale hodnotil bych ji jako povedenou. I v té oslabené sestavě.

Určitě vás těší dobrá bilance se Šumperkem. Sice jste s ním čtyřikrát prohráli, ale jednou z toho v prodloužení a doma ho dokonce jednou porazili…

Ty zápasy se Šumperkem byly motivující. Doma jsme s nima předvedli výborný zápasy. V tom prvním ač jsme prohráli, tak jsme herně obstáli. Vyrovnali jsme na 3:3, soupeř byl ale produktivní a vyhrál v prodloužení. Bylo to nejlepší utkání, ale paradoxně prohrajete. Při domácích zápasech byla kvalita na obou stranách.

Jak to máte teď? Máte úplné volno?

Ano. Uvidíme, jak se to vyvine. Minimálně do konce dubna se nic dít nebude.