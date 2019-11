Rodák z Havlíčkova Brodu nejlepší léta svého hokejového života spojil s Duklou Jihlava. Drží i několik ligových primátů. V sezoně 1968/69 dokázal vyhrát titul krále ligových střelců a dosud je jediným českým obráncem, kterému se něco podobného podařilo. Jako jeden z prvních hráčů začal soupeřovy střely blokovat vlastním tělem. V pondělí 4. listopadu se při slavnostní návštěvě radnice v Havlíčkově Brodě podepsal do knihy významných brodských rodáků.

Za zmínku ale stojí i další jeho rekordy. Například hattrick do sítě Košic za pouhých čtyřicet sekund hry, nebo devět bodů za pět branek a čtyři asistence nasbíraných v jediném zápase. Jeho řádění odnesly v roce 1969 České Budějovice poměrem 4:13. V 70. letech patřil mezi nejlepší hokejové obránce planety, přesto se nikdy nestal mistrem světa. V roce 1972 ho o něj připravili komunisté, kteří mu zakázali start na šampionátu kvůli autonehodě, při níž zemřel Suchého spolujezdec. V roce 2009 byl vybrán do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (jako 16. český hokejista), od roku 2008 je členem Síně slávy českého hokeje.

Podle jeho názoru by se při výchově mladých hokejistů mělo daleko víc dbát na práci s mládeží. „Je potřeba především najít kvalitní trenéry a dobře jim za tu práci zaplatit, jinak nám z té hokejové mládeže nevyroste nic pořádného,“ zdůraznil Jan Suchý, který přinesl do československého hokeje nové moderní pojetí hry obránce. Dokázal plnit defenzívní úkoly a navíc vyrážel do nebezpečných protiútoků. To vedlo k jeho poměrně brzké nominaci do reprezentace. Známým se stal jeho gól do sítě SSSR na Mistrovství světa 1969, který pomohl k výhře. Na světových šampionátech byl dvakrát vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a čtyřikrát byl zařazen do All stars MS (1968–1971). Startoval také na Zimních olympijských hrách 1968, kde pomohl k zisku stříbrných medailí.

Jan Suchý je odchovanec týmu Jiskra Havlíčkův Brod, kde začínal pod vedením trenérů Jana Tománka a Václava Chytráčka. V této době se zajímal také o fotbal (hrál v obraně nebo v záloze), ve kterém se stal členem širšího kádru juniorské reprezentace. Před nabídkou z fotbalové Dukly Praha ale dal přednost hokeji v nedaleké Dukle Jihlava (společně s Jiřím Holíkem narukoval v roce 1963).