Domácí šli do vedení už v první minutě zápasu. Pospíchal získal v rohu puk, nahodil na bránu a načapal brankáře hostů a otevřel skóre. Jenže Opava dokázala odpovědět v poslední vteřinách zápasu. Při hře čtyři na čtyři Bohumil Herman našel na ose hřiště Vojtěcha Ševěčka, který si ještě vylepšil pozici a střelou k pravé tyči vyrovnal.

Po změně stran Kulhánek využil od modré přesilovou hru. Jenže hosté opět našli odpověď. Minutu před koncem vedení Bruslařům vrátil Voříšek. A to už hosté odpověď nenašli, a to ani během třetí třetiny.

„Před zápasem jsme hráče nabádali, aby soupeře, který ještě venku nebodoval, nepodcenili. Dneska jsme neměli svůj den, což Opava vycítila a hrála velmi houževnatě. Ale jsem rád, že mužstvo, ač nepodalo optimální výkon, bere tři body. Říká se, že není umění vyhrát, když to mančaftu jde, ale když to nejde. Klukům jsme po zápase poděkovali, že jsme to zvládli,“ řekl brodský trenér Richard Cachnín.

Branky a nahrávky: 1. Pospíchal (Třetina), 27. Kulhánek (Voříšek), 39. Voříšek (Matušík, Kulhánek) – 20. Šěvěček (Herman, Malina), 29. Malina (Tomi, Herman). Rozhodčí: Nikola Marek – Martin Klouda, Robin Horký. Vyloučení: 4:8, navíc Štindl (OPA) 10 min. OT [VRÁŽ]. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 577. Třetiny: 1:1, 2:1, 0:0. Havlíčkův Brod: Altrichter – Pospíchal, Semrád, Kulhánek, Vala, Kliment, Benák, Vála – Přidal, Třetina, Mikeš – Kadlec, Matušík, Voříšek – Juráň, Cachnín ml., Plachý – Holenda, Kuchta.