Havlíčkův Brod – Bruslaři zůstávají druzí. Hokejisté Havlíčkova Brodu zajížděli ve šlágru kola na led vedoucího Šumperku, kde o jejich porážce rozhodli hlavně přesilové hry a rychlé branky domácích.

ŠUMPERK - H. BROD 6:1

„Byl to souboj o první místo, kdy jsme odehráli dobrou první třetinu. Ale v druhé třetině nastavili domácí agresivní způsob hry, a navíc přišly naše fauly nefauly. Pykali jsme a oslabení. Zápas pak už byl víceméně rozhodnutý. Třetí třetina se, dá se říct, dohrávala. Kaňkou na zápasu je výkon rozhodčích. Poměr vyloučení po dvou třetinách byl 1:5. Soupeř vyhrál samozřejmě zaslouženě, ale nemuselo to doprovázet to, co předvedli páni rozhodčí. Naši kluci si jdou zahrát, protože je to baví, mají to při práci a nemusí jim to rozhodčí takto znechutit. Ale samozřejmě nechci svalovat vinu za porážku na rozhodčí. Šumperk opravdu byl velice silný soupeř a vyhrál zaslouženě,“ řekl k utkání brodský kouč Richard Cachnín.