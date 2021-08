Rozdíl v kvalitě byl patrný hlavně v první polovině zápasu. Kometa, která svůj druhý tým namíchala z nadějných mladíků a několika veteránů, si na ledě dělala, co chtěla. Po první třetině to bylo o tři branky.

Ve 27. minutě zvýšil Havlát na už hrozivých 4:0. „Hosté do zápasu nasadili zkušené hráče Kováčika, Malce, Moskala a bylo to znát. Dělali si na ledě co chtěli, byli u všech gólů,“ smekl před kvalitou ostřílených borců soupeře kouč Havlíčkova Brodu.

Jeho svěřenci ve druhé polovině zápasu přece jen trochu zabrali. Na 4:1 snižoval Padělek, jedinou branku poslední dvacetiminutovky obstaral D. Košťál. I tak je konečné skóre při nejmenším důvodem k zamyšlení pro všechny v havlíčkobrodské kabině.

Příležitost reparátu bude mít tým v úterý. To se k atraktivnímu duelu vydá do Žďáru nad Sázavou.