Hokejisté Havlíčkova Brodu vydrželi do půli zápasu, pak už Dukla dominovala

Srdnatý vzdor a nakonec deset inkasovaných gólů. Hokejisté Havlíčkova Brodu v první přípravě před novou druholigovou sezonou podlehli o patro výše hrající Jihlavě 10:3. „Výsledek byl krutý. Obrovský rozdíl byl v koncovce, kde Jihlava co měla, to dala, a my jsme to šmrdlali po rozích,“ všiml si trenér Michal Konečný.

Hokejisté Havlíčkova Brodu v první přípravě inkasovali deset gólů. | Foto: Jaroslav Loskot

Rozhodně ne vše bylo z pohledu Havlíčkova Brodu špatně. Dukla sice rychle získala vedení 3:0, ale domácí bojovali. V polovině zápasu to z jejich pohledu bylo jen 3:4. Teprve pak se kvalita účastníka Chance ligy ukázala naplno. Jihlava do konce druhé třetiny skóre vytáhla na 7:3 a v závěrečné dvacetiminutovce přidala ještě tři branky. „Byli jsme na ledě jen týden a nemůžeme po takovémto zápase lámat hůl. Byly tam i pozitivní věci, i když těch negativních tam bylo samozřejmě daleko víc. Věřím, že to půjde nahoru. Máme na to celou přípravu,“ vyjádřil se kouč Havlíčkova Brodu. Jeho svěřenci budou mít možnost reparátu už ve čtvrtek, kdy v Kotlině přivítají nově vytvořené béčko Komety. Půjde o duel druholigových soupeřů. H. BROD – JIHLAVA 3:10

Branky a nahrávky: 16. Benák (Olejník), 26. Tecl (Holenda), 28. R. Čermák (Olejník, Kuchta) – 2. Houška (Kowalczyk), 9. Dvořák (Illéš), 9. Lichanec (Houška), 24. P. Čermák (Brož), 31. Dvořák (Harkabus, Cachnín), 39. Havránek (Helt, Zadražil), 40. Harkabus (Illéš, Janoušek), 41. Cachnín (Harkabus), 45. Cachnín (Lichanec, Kowalczyk), 49. Houška (Lichanec, Janoušek). Rozhodčí: Doležal – Křivohlavý, Krejčí. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 428. Třetiny: 1:3, 2:4, 0:3. H. Brod: Novák (41. Nedvěd) – Čermák, Najman, Nepokoj, Kutlvašr, J. Ludvík, Benák – D. Košťál, Čejka, Bulín – Olejník, Kuchta, Voříšek – Holenda, T. Ludvík, Tecl – J. Košťál, Padělek, Kalač.