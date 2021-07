Havlíčkův Brod letos přijde o všechna derby Vysočiny. Rivalové ze Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí totiž byli zařazeni do skupiny Východ. Na regionální bitvy tak dojde alespoň v rámci přípravy na sezonu, Brod v nich kromě Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí narazí i na prvoligovou Jihlavu.

Zpět ale k druhé lize. Havlíčkův Brod má ve skupině Písek, Kobru Praha, Řisuty, Příbram, Klatovy, Cheb a hlavně Tábor. Ten je po doplnění o Lukáše Endála brát jako největší favorit soutěže.

Ani cíle týmu trenéra Michala Konečného malé nejsou. „Nikdo mi neřekl, že se chce postoupit. Cítím ale, že by si Havlíčkův Brod zasloužil vyšší soutěž. Do budoucna by bylo dobré se do ní vrátit, teď chceme hrát co nejvýše,“ vyjádřil se před časem pro Deník.

Složení druholigových skupin

Sever: Bílina, Most, Děčín, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Hronov, Dvůr Králové nad Labem, Letňany. Jih: Písek, Tábor, Havlíčkův Brod, Kobra Praha, Řisuty, Příbram, Klatovy, Cheb. Východ: Žďár nad Sázavou, Kometa Brno B, Hodonín, Velké Meziříčí, Valašské Meziříčí, Opava, Nový Jičín, Kopřivnice.