Letní menu. Hokejisté Havlíčkova Brodu změří v přípravě síly s Duklou i Kometou

Až neskutečnou porci zápasů sehrají v rámci přípravy na nový ročník druhé ligy hokejisté Havlíčkova Brodu. Nanečisto budou hrát desetkrát. „Nemyslím si, že by to byla něco výjimečného. Pokud si to dobře vybavuji, loni jsme hráli ještě o zápas více,“ vyjádřil se trenér Michal Konečný.

Dva přípravné zápasy sehrají hokejisté Havlíčkova Brodu i proti tradičnímu rivalovi ze Žďáru nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Loskot

Jeho tým začne hodně zhurta. Třetího srpna bude v Kotlině hostovat jihlavská Dukla, které na jaře jen těsně unikl postup do nejvyšší soutěže. Havlíčkův Brod se dvakrát potká s béčkem Komety Brno, které bude hrát třetí nejvyšší soutěž. Licenci získalo od Znojma. Svěřenci Michala Konečného si užijí ve zvýšeném počtu regionální derby. Dvakrát změří síly se Ždárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. „Větší počet zápasů vítám. Bude alespoň dostatečný prostor na to prověřit hráče a dobře se připravit na sezonu,“ svěřil se kouč. Holoubek se s novináři baví rád. Dělají naplno svou práci jako my trenéři, říká Přečíst článek › Havlíčkobrodští hokejisté jsou ve finiši hrubé přípravy, prakticky celý červenec budou mít hráči volný. „Kluci si odjedou na dovolené, ale kdo bude chtít trénovat, možnost má. V červenci už bude k dispozici led, hráči mohou chodit individuálně,“ sdělil Michal Konečný. Personální změny nejsou žádné. Kádr zatím neopustil ani zkušený Aleš Padělek, který si pohrává s odchodem do Velké Británie. „Uvidíme, jak se rozhodne. Je to ale s největší pravděpodobností záležitost až srpna,“ vysvětlil trenér tradičně předního týmu druholigového pelotonu. Program přípravných zápasů Havlíčkova Brodu

Úterý 3. srpna: Jihlava (D), čtvrtek 5. srpna: Kometa Brno B (D), středa 11. srpna: Kometa Brno B (V), čtvrtek 19. srpna: Dvůr Králové (D), úterý 24. srpna: Jihlava (V), čtvrtek 26. srpna: Žďár n. S. (D), čtvrtek 2. září: Velké Meziříčí (D), čtvrtek 9. září: Velké Meziříčí (V), úterý 14. září: Dvůr Králové (V), čtvrtek 16. září: Žďár n. S. (V). Všechna utkání se hrají od 18 hodin.