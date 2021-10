Dařilo se také hokejistům Dukly Jihlava. Tak, jak Třebíč rozhodla o své výhře v prostřední části, Dukle se to samé povedlo už v první třetině.

V prostřední třetině už to byla jiná káva. Mezi 32. a 40. minutou zatížili domácí hráči soupeřovo konto hned čtyřmi přesnými zásahy. Všechno odstartoval při vlastním oslabení Ferda, který využil zaváhání obrany Kadaně – 2:0.

Už se to zdá být skoro jako obehraná písnička. Také po sobotním sedmém kole Chance ligy totiž zůstávají hokejisté Horácké Slavie Třebíč na čele tabulky bez ztráty bodu. V sobotu doma bez větších problémů vyřídili Kadaň.

