Krajský hokejový svaz Vysočiny zatím vyčkává. Ledeč tak zatím nemá úplně jistý konec sezony, ale led už nemá.

Ledeč už nemá led, počítá s koncem sezony. | Foto: web Ledče

Krajský přebor Vysočiny by se tedy ještě při dobré konstelaci mohl rozjet. „My bychom tu soutěž chtěli popotáhnout do konce dubna, aby se alespoň něco odehrálo,“ reaguje jeden z členů sportovně technické komise krajského hokejového svazu František Čermák. „Ale možná se stane i to, že to bude kopírovat druhou ligu. Když se to během ledna nerozběhne, bude asi návrh to ukončit jako ve většině sportů. Je to bohužel tvrdá realita a každopádně by to byla škoda.“