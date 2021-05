Jedno je jisté, hokejisté Světlé nad Sázavou budou od příští sezony hrát jinou soutěž. V lize Pardubického kraje končí. Alternativy, kde budou pokračovat, jsou v zásadě dvě. První je, že na Vysočině vznikne plnohodnotná Krajská liga, druhá počítá s tím, že se do soutěže stejné úrovně zapojí v jižních Čechách.

Hokejisté Světlé nad Sázavou v minulosti působili v v Krajské lize na Pardubicku. | Foto: archiv Deníku

To by bylo překvapivé řešení, ale ve Světlé nad Sázavou ho vážně zvažují. Slovo zvažují zdůrazňuje místopředseda klubu Jan Krajíček, který má na starosti sportovní záležitosti. „Byl bych velmi nerad, kdyby se někde objevilo, že odcházíme hrát do jižních Čech. Tak to v tuto chvíli není. Pro nás je to jedna z alternativ, jak řešit nastalou situaci,“ ubezpečil.