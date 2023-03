Úvodními zápasy ve středu odstartovalo čtvrtfinále play-off hokejové Chance ligy.

V úvodním utkání čtvrtfinále play-off doma hokejisté Horácké Slavie Třebíč (v bílých dresech) nečekaně podlehli Přerovu 1:2. | Foto: Jaroslav Loskot

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč na domácím ledě překvapivě podlehli Přerovu 1:2 v prodloužení, rovněž v prodloužení prohrála Dukla Jihlava se Vsetínem 3:4.

Vítěz základní části nezačal úvodní zápas ideálně. Už po pár minutách hrál oslabení a Přerov šel po brance Hrdinky do vedení. V dalším průběhu sice měla Třebíč k dispozici hodně přesilových her, ale vyrovnání se dočkala až ve třetí třetině.

Z pozice za svatyní hostů nahodil puk do brankoviště Malý a Svoboda jej uklidil za záda gólmana Přerova – 1:1. Zápas dospěl až do prodloužení, v jehož osmé minutě přišel pro domácí šok. Indrák ujel obraně Třebíče, gólman Jekel netakticky vyjel a útočník hostů do prázdné branky rozhodl – 1:2.

Dukla Jihlava začala na ledě Vsetína dobře, už ve 4. minutě ji dostal do vedení Šik. Valaši ale okamžitě vyrovnali a ve druhé třetině si vypracovali dvoubrankový náskok – 3:1.

Ve třetí třetině však Dukla zabojovala a Skořepa v přesilovce střelou od modré snížil. Deset minut před třetí sirénou bylo srovnáno, Harkabus výborně tečoval střelu od modré a puk skončil za zády gólmana Vsetína -3:3.

Rozhodnutí padlo v poslední minutě nastaveného času, první bod Valachům vystřelil při hře čtyř proti čtyřem Klhůfek – 4:3.

Druhé zápasy čtvrtfinálové série jsou na programu dnes od 17.30 opět na ledě Třebíče a Vsetína.

CHANCE LIGA – čtvrtfinále play-off

TŘEBÍČ – PŘEROV 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Svoboda (Malý) – 7. Hrdinka (Březina), 68. Indrák. Rozhodčí: Svoboda, Hucl – Belko, Kokrment. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 2 113. Stav série: 0:1. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Vodný – Klímek, Malý, Svoboda – Novák, Pšenička, Michalčuk.



VSETÍN – JIHLAVA 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Hořanský (Ondračka), 29. Půček (Holec), 39. Bērziņš (Jenáček), 80. Klhůfek (Jenáček) – 5. Šik (Dundáček), 43. Skořepa (Kolář, Havránek), 51. Harkabus (Kolář, Karabáček). Rozhodčí: Petružálek , Květoň – Beneš, Jindra. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Diváci: 3 017. Stav série: 1:0. Dukla Jihlava: Beran – Kolář, Haman, Bilčík, Kočí, Vala, Dundáček, Dvořák – Harkabus, Skořepa, Karabáček – Havránek, Miškář, Šik – Meluzin, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Křehlík, Brož.



Další výsledky prvních zápasů čtvrtfinále play-off Chance ligy: Poruba – Zlín 3:0, Prostějov – Litoměřice 1:0 pp.