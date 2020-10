Svěřenci trenéra Aleše Kraučuka přivítali na domácím ledě Moravskou Třebovou. Nakonec zvítězili 3:1. ,,Dnešní výhry si cením, protože ač jsme byli celý zápas lepším týmem, trápili jsme se v zakončení a prohrávali jsme po 2. třetině 0:1. Ve třetí třetině jsme hru zjednodušili a po dvou nahozených kotoučích od modré čáry jsme utkání otočili v náš prospěch a potom výhru pečetili do prázdné branky na 3:1. Bohužel teď bude nucená přestávka a nikdo z nás neví, kdy se soutěž opět rozjede,“ řekl chotěbořský kouč.

Světelští hokejisté si připsali druhé vítězství, když porazili Lanškroun 2:1. „Dnes to byla vydřená výhra proti houževnatému soupeři, který nám nedal nic zadarmo a bojoval do poslední vteřiny. Nastoupili jsme v okleštěné sestavě, ale s odhodláním to dnes zvládnout. To se nakonec podařilo, i když to místy skřípalo. Góly vstřelili mladí náctiletí obránci, kteří nám přijeli pomoci a bez nich bychom to stěží zvládli. Stěžejní roli dost často dostávají hráči, kteří na to ještě nemají věk nebo zkušenosti, ale bohužel nemáme jinou možnost. Buď se "hodně" rychle budou učit zdokonalovat umění hrát hokej a vyděláme na tom nebo skončíme tak, jak by si to skvělý fanoušek Světlé rozhodně nezasloužil. Já i přes všechny těžkosti zůstávám optimista,“ zhodnotil duel světelský kouč Ladislav Fixa.

Ledečští hokejisté v krajské lize Vysočiny nestačili na rezervu Velkého Meziříčí. Přitom proti soupeři vedli, ale ten v poslední třetině vstřelil tři branky a otočil vývoj utkání.

KRAJSKÁ LIGA PARDUBICKA

CHOTĚBOŘ – M. TŘEBOVÁ 3:1

Branky a nahrávky: 41. Vlček, 48. Kříž (Doležal, Vlček), 59. Mašek – 21. Marek (Čikl, Faltus). Rozhodčí: Kratochvíl – Pecina, Teplý. Vyloučení: 7:6. Bez využití. Třetiny: 0:0, 0:1, 3:0. Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Kříž, Suchý, Klofáč, Mendl, Mašek, Vlček, Doležal, Dvořák, Svoboda, Eis, Žemlička, Jan Hospodka, Kraučuk, Jakub Hospodka, Činčila.



SVĚTLÁ – LANŠKROUN 2:1

Branky a nahrávky: 6. D. Piskač (Kohout, Dolinský), 52. Kerber - 57. Řehák (Pejcha). Rozhodčí: Kukeně – Javůrek, Kolář. Vyloučení: 3:4; navíc: Pejcha 10 min. Bez využití. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:1. Světlá nad Sázavou: Koubský - Kerber, D. Piskač, Škereda, Kořínek, Adam - Dolinský, A. Fixa, Pejchal, Pokorný, Kohout, Špatenka, V. Piskač, J. Přibyl.

KRAJSKÁ LIGA VYSOČINY

LEDEČ N. S. - V. MEZIŘÍČÍ B 4:6

Góly: 4. Doležal (Křesťan, Smolko), 17, Krajíček (Brýdl), 23, Skotar (Doležal), 40. Kittler (P. Hrabaň, Smolko) – 9. Burian, 17. Hubl (Vondráček), 22. Kudláček (Hubl), 47. Střecha (Sobotka), 51. Štěpánek, 51. Kudláček (Burian, Vondráček). Rozhodčí: Krejčí – Stehlík, Malík. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Třetiny: 2:2, 2:1, 0:3. Ledeč n. S.: Holata – Smolko, Čapek, P. Hrabaň, M. Hrabaň, Křišta, Klofáč, Kopřiva – Kittler, Buchta, Brož, Brýdl, Křesťan, Skotar, Kotrba, Krajíček, Doležal, Šimůnek.