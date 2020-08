Týmy z první a druhé ligy se poměří od půl šesté na ledě Horácké Slavie. „V této fázi je to pro nás dobrý soupeř. Už týden jsme na ledě, uvidíme, jak to bude vypadat v zápase,“ reaguje trenér bílých hvězd Roman Mejzlík.

Hráči se na zápas po více než čtyř a půl měsíční pauze těší. „Chuť v tréninku je vidět. Doufám, že to přeneseme i do zápasu. Budeme tam od kluků chtít už i nějaké taktické věci, systémové. Jsem zvědavý, jak na to budou reagovat,“ doplnil kouč.

Nová opatření

Kvůli zhoršující se situaci ohledně šířící se nemoci COVID-19 se oba prvoligové kluby rozhodly zavést nová opatření. V třebíčské KHNP aréně i jihlavské CZ LOKO aréně je povinné nosit po celou dobu pobytu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, atd.). Před příchodem do budovy je potřeba pravidelná dezinfekce rukou. Přípravná utkání v Třebíči budou moci navštívit maximálně čtyři stovky diváků a fanoušci hostujícího celku na zimní stadion vpuštěni nebudou! Dukla povolí pro přípravné duely příchod tisícovce fanoušků, kteří budou rozděleni do sektorů A a F.

Ten by měl mít k dispozici kompletní kádr, tedy dvaadvacet hráčů do pole a dva brankáře. „Pokud se nic nestane, tak se v utkání protočí všichni,“ plánuje Mejzlík, kterého budou nejvíce zajímat noví hráči, jenž se snaží procpat do třebíčské sestavy. „Samozřejmě se na ně zaměříme, i na naše dva mladé juniory. A také dostane prostor brankář,“ dodává.

Druholigoví hokejisté Havlíčkova Brodu jsou o pár dnů pozadu oproti svému dnešnímu soupeři. Na led vyjeli poprvé o víkendu. Ovšem jako problém to trenér BK Michal Konečný nevidí. „To nevadí, alespoň nás pořádně prověří. Navíc je to prvoligový soupeř,“ spíše se těší na zajímavý duel.

Na prvním nedělním tréninku měl k dispozici necelých třicet hráčů a dalších minimálně jedenáct se připojí k týmu později. „Prvních čtrnáct dní budeme mít formou kempu a hráči budou hrát o druholigový Á-tým,“ prozradil kouč bruslařů.

Asi nejzajímavější a nejznámější tváří , která usiluje o místo v havlíčkobrodské kabině je Aleš Padělek. Ten v posledních pěti sezonách působil v nejvyšší soutěži ve Velké Británii.