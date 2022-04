Ve čtvrtém utkání baráže jste doma Kladnu vysoko podlehli. V čem byl soupeř lepší? Měli více štěstí v zakončení, puk se k ním odrážel a proměňovali to. Hodně šancí ještě nedali. Nám to tam naopak nepadalo. Vybrali jsme si takový blbý zápas. Snad to bude v pondělí lepší.

Přitom jste se v zápase dostali do vedení. Asi je škoda, že jste to neudrželi do konce třetiny.

Určitou roli to hrálo. Ale stále byly před náma ještě dvě třetiny, a ty jsme nezvládli.

Viděl jste situaci, po které dostal gólman Maxim Žukov trest do konce utkání?

Abych pravdu řekl, vůbec jsem to neviděl. Přede mnou stál hráč, takže jsem neviděl, jestli mu dal hokejkou, vyrážečkou, bůh ví čím… Nevím. Pak už jsem jen viděl, jak se Matěj Beran válel po zemi.

Dukla nad propastí. Žukov zkratoval a oslabená Jihlava schytala debakl

To byl důležitý moment utkání, že? Žukov vás drží celé play-off i baráž. Některé série jste zvládli právě díky němu.

Je to pravda, jeho výkony jsou základním stavebním kamenem naší hry. Zásluhu na tom má ale celý tým. Všichni makáme, jezdíme na krev. Prohrát 2:7 je moc, a jak jsem říkal, snad to v pondělí bude lepší.

Povzbuzovali jste Adama Wolfa při jeho nástupu?

Určitě. Pro něho to bylo hodně těžké. Zhostil se toho výborně. Bylo to hodně smolné od všech. Přeskakovaly nám puky, odráželo se to od nohou k nim do výhodných pozic… Klobouk dolů, jak to zvládl.

Vy jste se museli navíc obejít i bez zraněného kapitána Josefa Skořepy. Nedocházely vám ve třetí třetině už trošku síly?

To k tomu patří. Hraje se baráž, před tím play-off, zranění tam přirozeně jsou. Někdy to jde, někdy ne. Každý však dělá maximum pro to, aby mohl hrát. Doufám, že se Pepa do pondělka uzdraví.

Pomáhají vám hráči z juniorky, a jsou na ledě opravdu vidět. Co říkáte na jejich výkony?

Ti kluci hrají fakt výborně. Makají, nechávají tam všechno, přináší body. Pro tým dělají dobrou práci. Divím se, jak výborně to zvládají.

Jihlavě nešly nohy. Na případném dalším trestu pro Žukova se trenéři neshodli

Ještě dlouho po zápase zůstali v ochozech fanoušci a skandovali. Jak si užíváte atmosféru, kterou na stadionu vytvářejí?

Je to fakt super. I za stavu 2:7 nás neustále podporovali, k tomu není moc co říct. Ohromně jim za to děkujeme.

Patrně cítí, že to možná byly poslední třetiny na tomto stadionu.

Je to možné. Snad to tak ale nebude. Doufám, že se sem ve středu ještě vrátíme a budou moci si ještě párkrát zaskandovat.

Jak moc bude těžké se zkoncentrovat, vymáčknout síly a zabojovat o prodloužení série?

Není to první zápas, který jsme v play-off prohráli. Je celkem jedno, jestli prohrajete 0:1 nebo 2:7. Prostě jdeme do dalšího zápasu vyhrát a snad se nám to povede. My už hrajeme dlouho na pokraji sil, a v pondělí to bude jen další buď a nebo.