V derby padaly góly ve vlnách. Ta první přišla již krátce po polovině první třetiny. Procházkův neúspěšný blafák sledoval pečlivě Krutiš a vyražený puk poslal pod horní tyčku. Bruslaři odpověděli za dvě a půl minuty. Rychlou akci zakončil ekvilibristicky střelou vpádu Kadlec.

Druhé dějství se odehrávalo za herní převahy favorita, ale defenziva Žihadel na čele s výborným brankářem Davidem Vackem odolávala. Hosté na rozhraní druhé a třetí třetiny přišli kvůli disciplinárním trestům o Kadlece a Třetinu (do konce zápasu), ale jejich úsilí to nepoznamenalo. Právě v této fázi rozhodli zápas. Nejdříve se prosadil tečí Plachý, který nastoupil do soutěžního utkání poprvé od 30. října, a zanedlouho potrestal Brabcovo hákování v přesilovce doklepnutím Ludvík.

Bruslaři tak posílili svou šanci na přímý postup do semifinále, v sobotu je však čeká v domácím prostředí lídr ze Šumperka. Žihadla mají volno.

M. BUDĚJOVICE – HAVL. BROD 1:3

Branky a nahrávky: 12. Krutiš (Procházka, Horký) – 15. Kadlec (Ludvík, Kuchta), 44. Plachý (Voříšek), 46. Ludvík (Vala). Rozhodčí: Marek – Musil, Komínek. Vyloučení: 6:4, navíc Kadlec 10 minut a Třetina (oba Havl. Brod) 10 minut + do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 307. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:2. Moravské Budějovice: Vacek – Šána, Šebesta, Bazala, Rafaj, Brabec, Trnka – Molnár, Procházka, Krutiš, Svoboda, Alexa, Sigmund, Hovsepyan, Horký, Sorger. Havlíčkův Brod: Holík – Kulhánek, Kliment, Krejčí, Pospíchal, Benák, Vala, Dvořák – Mikeš, Třetina, Cachnín, Ludvík, Přidal, Voříšek, Plachý, Kuchta, Kadlec.