Po necelé čtvrt hodině hry se ujala teč mladého Chlubny, po jehož brance začala Dukla na ledě vládnout ještě víc. Převaha domácích byla znatelná a do konce třetiny ještě podpořená druhou trefou. Přesilovková kombinace Pekra, Čachotského a před brankou číhajícího Skořepy byla ukázková.

Šumperští nestíhali a domácí dál obléhali Peksovu branku. A po půlhodině hry jim ani nevadilo, že mají na ledě o jednoho hráče méně. Lichanec získal puk a vydal se do brejku, který zakončil pěknou stahovačkou a trefou do horního rohu. Další skulinu v hostující obraně využil v závěru třetiny Pekr, který měl dostatek času zamést puk pod Peksovými betony až do branky.

V závěrečné části tempo hry opadlo, a to i kvůli častým faulům Dukly, ale i tak si domácí bez potíží došli pro "povinnou" výhru. Ten, kdo skóre otevřel, ho nakonec i uzavřel. Chlubna využil

Chance liga

JIHLAVA – ŠUMPERK 5:0

Branky a nahrávky: 15. Chlubna (Bilčík, Lichanec), 19. Skořepa (Čachotský, Pekr), 31. Lichanec, 39. Pekr (Chlubna, Zedek), 53. Chlubna (V. Brož, Kolář). Rozhodčí: Ondráček, Marek – Měkýš, Komínek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Třetiny 2:0, 2:0, 1:0. Jihlava: Fučík – Eliáš, Kolář, Zedek, Strejček, Bilčík, Dvořák – Čachotský, Skořepa, Havránek – Jiránek, Fronk, Illéš – T. Harkabus, M. Zadražil, Pekr – Vítězslav Brož, Lichanec, Chlubna – Juda. Šumperk: Peksa – Záruba, Kabelka, Ševčík, Valík, Dosek, Machů – Moučka, Milfait, Jaroš – Tjurin, Spratek, Baláž – Krejčiřík, Král, Kratochvíl – Danielčák, Kučera, Bernovský – Blaško.