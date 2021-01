Podobné rozhodnutí, tedy že se nebudou dohrávat soutěže družstev dospělých na republikové úrovni, učinily i krajské šachové svazy a zrušily soutěže na regionální úrovni. „Jedinou výjimku mají soutěže družstev mládeže, kde se zatím uvažuje s možností je dohrát,“ poznamenal.

První liga i s chotěbořským družstvem by měla podle předběžných informací ve stejném formátu jako v loňském roce znovu odstartovat na podzim. Podobou nového soutěžního ročníku se bude samozřejmě svaz ještě zabývat.

Pro šachisty z Chotěboře jsou události v aktuální sezoně o to nepříjemnější, že do ní vstupovali v nejúspěšnějším roce ve více než sedmdesátileté historii klubu. „Chotěbořské šachové družstvo vyhrálo bez ztráty bodu jednu ze skupin druhé ligy a postoupilo do druhé nejvyšší soutěže, první ligy,“ připomněl Petr Ďoubal.

V klubu si byli vědomi, že patří k outsiderům soutěže, přesto tým vstupoval do historické sezony s nadšením. „Tým, složený většinou z mladých hráčů, kteří vybojovali postup, však dokázal překvapit hned ve svém prvním zápase,“ vrátil se ke startu do sezony.

V jediném odehraném utkání změřilo družstvo síly s jedním z favoritů soutěže, týmem Poruby B, dokázalo vybojovat remízu 4:4 a získat první prvoligový bod v klubové historii. „První zápas hráče zdravě povzbudil a zároveň byl i signálem pro ostatní soupeře, že chotěbořský nováček se bude rvát o každý bodík. Bohužel týden po prvním kole bylo vše jinak,“ vzpomínal na dění v polovině října Petr Ďoubal.

Tečku za sezonou učinila vláda, která v důsledku nástupu druhé vlny epidemie koronaviru zakázala jakékoliv vnitřní sportovní aktivity, na což reagoval šachový svaz přerušením soutěží. „Všichni jsme věřili, že to bude na pár týdnů, a všichni jsme se mýlili,“ dodal k čerstvě zpečetěnému osudu ročníku.