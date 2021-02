Druholigový klub měl sice v záloze ještě jeden nápad, jak si zahrát hokej. „Kdyby bylo možné sportovat, tak jsme se domluvili s okolními kluby, že bychom odehráli jakýsi turnaj mezi sebou,“ prozradil sportovní manažer Bruslařů David Kozlík mladší. Jenže plán zřejmě také ztroskotal, protože město se rozhodlo, že led už držet nebude. „Je to pro nás nepříjemnost. Už jen ta představa, že kluci budou půl roku bez ledu,“ pokrčil rameny. Šéf sportovního úseku v Kotlině se snažil některé hráče nabídnout do prvoligových klubů. „Naštěstí v neštěstí se to povedlo jen u Ríši Cachnína, ale alespoň jednoho,“ řekl.

Havlíčkobrodský kouč stále doufal, že by se sezona mohla po novém roce rozjet. „Jak jsme v prosinci mohli trénovat, tak jsem věřil, že by se mohla sezona odehrát,“ potvrdil Michal Konečný, kterého vystavená stopka mrzí o to víc, že jeho přebudovaný tým měl dobře našlápnuto. „Začali jsme budovat všechno jinak. Začalo to dobře fungovat. Těšili jsme se,“ dodal lodivod Bruslařů, který tak bude pokračovat u týmu i v příští sezoně.

Jestli se ovšem rozjede. „Já doufám, že se to rozjede. Tohle vše bude mít dopad nejen na sportovní ale i na ekonomickou stránku v klubech. Nechci malovat čerta na zeď, ale chvíle zúčtování teprve přijde. Bude to asi boj a já doufám, že to přežijeme,“ přeje si David Kozlík mladší, kterého tato situace mrzí i z důvodu, že nemůže dělat svou práci. „Je to frustrující. Nastoupil jsem do funkce sportovního manažera. Na tu práci jsem se těšil a v podstatě jsem si to neužil. Musím stále čekat a čekání já nesnáším,“ řekl.